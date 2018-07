Blastingnews

: 'Amiche di sangue' di Cory Finley al cinema dal 2 agosto - anto75_i : 'Amiche di sangue' di Cory Finley al cinema dal 2 agosto - inomniaparatus5 : RT @fedeguglietta: L'articolo sulla Ferragni a Ibiza con le amiche 'rotondette' (seh) è brutto-bruttissimo e così scritto coi piedi che mi… - tararabundidee : RT @fedeguglietta: L'articolo sulla Ferragni a Ibiza con le amiche 'rotondette' (seh) è brutto-bruttissimo e così scritto coi piedi che mi… -

(Di martedì 17 luglio 2018)diè il nuovo film diretto da, che vede la protagonista femminile di Split di Shyamalan, Anya Taylor-Joy, in un nuovo e raccapricciante ruolo, in cui la follia omicida diventa un istinto irrefrenabile. Il titolo originale della pellicola è Thoroughbreds che, tradotto in italiano, vuol dire puro, quasi a mettere in risalto il lato sanguigno di un sentimento puro come l'amicizia, un legame che dovrebbe essere cristallino, ma che nel lungometraggio è caratterizzato dalla manipolazione reciproca e dalla convenienza. Nel film, il rapporto viene riallacciato dopo anni di separazione, ma il suo sviluppo avra' delle caratteristiche letali.ha scelto, per interpretare leritrovate, Anya Taylor-Joy e Olivia Cooke. Nel cast, inoltre, figurano anche Anton Yelchin, Paul Sparks, Francie Swift, Kaili Vernoff, Svetlana Orlova e Celeste Oliva. ...