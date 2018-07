Amazon | problemi di accesso a web nel Prime Day

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos/dpa) – Shopping a rischio nelDay di. I potenziali acquirenti in tutto il mondo stanno riscontrando difficoltà per accedere al sito nel giorno dei maxi sconti a causa ditecnici. Sono, infatti, in molti a riferire di un ‘error message’ che appare quando si tenta l’alla piattaforma. “Alcuni clienti stanno incontrando difficoltà negli acquisti, stiamo lavorando per risolvere il problema velocemente”, ha assicurato il gigante dell’e-commerce in un tweet. Tuttavia, c’è chi ha avuto successo nell’effettuare i propri acquisti e nellaore delDay negli Usa si è registrato un numero più alto di ordini rispetto alla prima ora del giorno dei maxi sconti dello scorso anno. L'articolodia web nelDay SPORTFAIR.