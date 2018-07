Amadeus | il periodo più buio della sua carriera | ' Sono salvo grazie a mia moglie'

Amadeus : "Ho attraversato un periodo buio - ma ho tirato fuori la 'cazzimma'. Ringrazio mia moglie per questo" : "Ho attraversato un momento buio. Ma non mi sono abbattuto, avevo solo rabbia verso me stesso per essermi fidato e affidato. Ho imparato a ragionare con la mia testa e a fidarmi di me stesso e di mia moglie". Reduce dal successo registrato con il suo programma Ora o mai più, Amadeus fa un bilancio della carriera, che negli ultimi anni ha subito una battuta d'arresto, prima di ripartire e toccare nuovamente l'apice. Sono felice che il ...