Allarme ragno violino in Italia | boom di ricoveri in ospedale

ilmattino

: Allarme ragno violino a Roma sud: boom di ricoveri in ospedale - temperella80 : Allarme ragno violino a Roma sud: boom di ricoveri in ospedale - Freccia001 : Allarme ragno violino a Roma sud: boom di ricoveri in ospedale - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Allarme #ragno violino a #Roma sud: boom di ricoveri in ospedale -

(Di martedì 17 luglio 2018) E'' a Roma sud: basta una sua puntura per finire d'urgenza in. Si chiama Loxosceles rufescens, viene descritto dagli esperti come piccolo e giallognolo, a tratti ...