Alla Venier le ' Chiavi di Ischia' | zia Mara conquista l' isola

Mara Venier Alla d’Urso : “Stai con Alberto?” La risposta di Barbara : Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso insieme? Mara Venier è curiosa Barbara d’Urso, recentemente al centro del gossip a causa della sua vicinanza ad Alberto Mezzetti, ha trascorso la serata di ieri insieme all’amica Mara Venier, sua futura rivale in tv. La conduttrice napoletana ha infatti caricato dei video sulle sue Instagram Stories in cui è apparsa euforica insieme alla nuova signora di Domenica In. Barbara, nonostante il ...

Venier - Dandini - Colò - Alla Rai è l'ora del girl power : girl power nei palinsesti Rai presentati ieri a Milano. Donne di ogni età, belle e professionali, tornano alla guida di programmi che hanno fatto la storia della televisione: Mara Venier, Serena ...

“Cosa l’hanno ridotta a fare”. Cristina Parodi - che batosta dAlla Rai. Con l’arrivo di Mara Venier - ecco il ripiego che le tocca : Su Rai Uno la sua ‘Domenica In’, partita in tandem con la sorella Benedetta e proseguita in solitaria con una scaletta stravolta nel corso dei mesi per tentare di risollevare lo share, ha lasciato campo libero alla concorrenza, trainata da una sempre più forte Barbara d’Urso. A partire da settembre il contenitore domenicale del primo canale Rai tornerà ad essere animato da una sua storica conduttrice, Mara Venier, con cui ...

Domenica in - Mara Venier ruba due opinionisti Alla rivale Barbara D'Urso : Dalla prossima stagione televisiva, ogni Domenica sarà scontro diretto tra Barbara D'Urso e Mara Venier . La prima, confermata alla guida di Domenica Live, la seconda, data ormai per certa al timone ...

Nicola Carraro operato Alla carotide. La moglie Mara Venier : ‘Tutto bene amore mio’ : Mara Venier pubblica una foto mano nella mano col marito Nicola Carraro che, come dice sempre lei, è l’amore della sua vita.Ma la mano del compagno ha una flebo. Mara spiega in un post su Instagram cos’è successo. Carraro è stato infatti operato alla carotide presso l’ospedale San Raffaele di Segrate, sito alle porte di Milano. Nicola Carraro operato, lo svela Mara Venier La bionda Mara – che in tanti danno in procinto di ...