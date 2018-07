Alisson | c' è l' offerta Il Liverpool mette sul piatto 70 milioni

Roma - Alisson verso Liverpool : sorpasso Reds sul Real Madrid. Ecco l’offerta… : Alisson verso Liverpool- La Roma aspetta e valuta. Il club capitolino sarebbe pronto ad accogliere positivamente l’offerta del Liverpool per Alisson. Il portiere brasiliano, inseguito anche dal Real Madrid, potrebbe lasciare la Roma già nell’imminente sessione di mercato. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta […] L'articolo Roma, ...

Roma - Monchi : "Alisson - non è arrivata nessuna offerta" : Soddisfatto, anche se stanco. Si vede dal volto tirato, da come parla. Ma è un segnale positivo, perché il lavoro stanca e Monchi sta lavorando fortemente per sistemare un po' tutto dentro la Roma. ...

Roma - Monchi : 'Ancora nessuna offerta per Alisson. Marcano perfetto per la nostra difesa' : il primo giorno di ritiro della Roma, che è pronta a cominciare la nuova stagione. Tanti i nuovi volti nella rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco: sono stati infatti già dieci i colpi di ...

Roma - Monchi : 'Nessun offerta per Alisson. Spero faccia una stagione importante' : 'Le percentuali che Alisson vada via sono le stesse che possano uscire Manolas, Dzeko, Pellegrini. La stessa percentuale di quelli per cui non abbiamo nessuna offerta, anche se so che non mi credete. ...

Monchi : "Lottiamo per rinnovare Florenzi. Alisson? Nessuna offerta. No a Mertens e Ziyech" : Cristiano Ronaldo? Il più forte del mondo" alisson in attesa - Altre pillole del pensiero del ds: 'Alisson ora va in vacanza e lo aspettiamo qui, non ci sono arrivate offerte per adesso, se le cose ...

Alisson al Chelsea/ Pronta un'offerta di 70 milioni di euro per convincere la Roma : Il Chelsea sta preparando un'offerta di 70 milioni di euro da recapitare alla Roma per l'estremo difensore Alisson. La compagine inglese sfida il Real Madrid a suon di milioni(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:32:00 GMT)

Roma - Alisson : c'è l'offerta e non è quella giusta : Il braccio di ferro è alle porte. Entro 48 ore, il Real Madrid presenterà la prima offerta ufficiale per Alisson. Se le cifre , 60 milioni, compresi i premi, sono quelle che stanno trapelando ormai da ...

Alisson Becker potrebbe restare in giallorosso - ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) : Attualmente Alisson Becker (calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana) è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione ...

Roma - offensiva totale del Real Madrid per Alisson : sul tavolo di Monchi c’è la prima offerta dei blancos : Il Real Madrid ha presentato la prima offerta per Alisson, la Roma però al momento non si schioda dalla prima valutazione di cento milioni “Spero che il mio futuro si conosca prima del Mondiale“. Sono state queste le parole di Alisson rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa, ma purtroppo non tutto è andato come il portiere brasiliano si aspettava. La Coppa del Mondo è cominciata ieri con la vittoria della Russia ...

Real in pressing su Alisson : pronta offerta da 70 milioni. A Roma bocche cucite : Alisson Becker. LaPresse In Spagna sono sicuri: accordo fatto tra Roma e Real per Alisson sulla base di 70 milioni. A Trigoria, invece, questa certezza non c'è, perché offerte ufficiali al club ...

Roma - Alisson-Real : oggi l'accordo? Ma serve offerta da 60 milioni : Mentre il direttore generale Baldissoni è a Milano per impegni in Lega e il presidente Pallotta è alle prese con il caos stadio, il direttore sportivo Monchi è alla finestra per la situazione Alisson. ...

Calciomercato Roma - Alisson : «Nessuna offerta. Concentrato sul Mondiale» : Roma - Mentre a Roma sono in corso le visite mediche dell'ultimo acquisto del ds Monchi, Justin Kluivert , dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni di Alisson che tuttavia ancora non fanno chiarezza ...

Football Leader - premiato Monchi : 'Per Alisson nessuna offerta ad oggi' : ... almeno ufficialmente: oggi, presso l'Auditorio del Royal Continent, ecco la premiazione di ' Football Leader 2018 ', manifestazione organizzata dall'Assoallenatori e da DGS Sport & Cultura. Tra i ...