Alisson al Liverpool Ultime notizie | offerti 70 milioni alla Roma per il brasiliano | ma

Alisson - Liverpool si muove Roma valuta : ANSA, - Roma, 17 LUG - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson: è appena arrivata, a quanto apprende l'Ansa, un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma, ...

Liverpool - assalto ad Alisson. La Bbc : "Presentata offerta di 70 milioni". La Roma nicchia : Novità sul fronte Alisson direttamente dall'Inghilterra, dove da giorni è in corso un braccio di ferro tra Liverpool e Chelsea, i due club più interessati al portiere brasiliano. Secondo quanto ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Alisson VIA DALLA ROMA?/ Ultime notizie - Liverpool in pole - ma occhio al Chelsea : Monchi pensa a Olsen : ALISSON lascerà la ROMA? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il Liverpool "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Alisson - c'è l'offerta. Il Liverpool mette sul piatto 70 milioni : 'La Juve ha già un po' ammazzato il campionato. Era considerata la più forte, con l'acquisto di Ronaldo ha alzato ulteriormente l'asticella'. Sincero, come sempre. Daniele De Rossi scatta una ...

Alisson - via all'asta inglese tra Liverpool e Chelsea : Il neo campione del mondo , che ha fatto da 2° a Lloris, è sempre stato il primo della lista di Monchi. Avanzerebbero circa 50-55 milioni, un bel tesoro per Monchi che culla ancora il sogno Chiesa. ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Calciomercato Roma : Florenzi verso il rinnovo - Liverpool su Alisson (RUMORS) : Le squadre di serie A sono gia' al lavoro sul campo ma prima dell'inizio del campionato sara' sempre il Calciomercato a tenere banco. Le grandi manovre proseguono anche in casa Roma con i giallorossi di Di Francesco che possono vantare gia' dieci colpi messi a segno. Ci sono però diversi rumors che riguardano giocatori fondamentali della rosa capitolina, vale a dire Florenzi e Alisson [VIDEO]. Due titolari della formazione tipo della Roma per la ...

Roma - Alisson verso Liverpool : sorpasso Reds sul Real Madrid. Ecco l’offerta… : Alisson verso Liverpool- La Roma aspetta e valuta. Il club capitolino sarebbe pronto ad accogliere positivamente l’offerta del Liverpool per Alisson. Il portiere brasiliano, inseguito anche dal Real Madrid, potrebbe lasciare la Roma già nell’imminente sessione di mercato. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta […] L'articolo Roma, ...

Calciomercato Roma - super offerte per Alisson : Liverpool e Real si contendono il portiere a suon di milioni : Calciomercato Roma- Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, pero’ piu’ contenuta (50 milioni piu’ bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a ...

Il Liverpool su Leno ma l'obiettivo numero uno resta Alisson : Liverpool - La sciagurata serata di Karius a Kiev ha convinto il Liverpool a sondare il mercato per un portiere e l'ultimo nome accostato ai Reds è quello di Bernd Leno , 26enne portiere tedesco del ...

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al Liverpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Firmino spaventa la Roma : 'Alisson mi ha chiesto del Liverpool' : Roma - Adesso i tifosi della Roma tremano davvero. ' Sì, Alisson mi ha chiesto del Liverpool e spero che possa arrivare ma so anche di altre proposte '. Le parole di Roberto Firmino , attaccante dei ...