Alice Sabatini ingrassata quindici chili Miss Italia | Tanti esami per scoprire che

Alice Sabatini ingrassata di 15 chili : colpa di stress e celiachia : Lo stress e la celiachia hanno portato Alice Sabatini , celebre ex Miss Italia, ad ingrassare 15 chili . Dopo la vittoria nel celebre concorso di bellezza, per la modella è iniziato un periodo particolarmente stress ante, fatto di shooting, interviste, viaggi e ospitate tv. Tutto questo ha causato una vera e propria rivoluzione nel suo corpo, che ha reagito aumentando il livello di cortisolo e portando ad un aumento di peso notevole. “Qualche ...

Alice Sabatini - l'incubo sconosciuto che le ha stravolto il corpo dopo miss Italia : come ne è uscita : Oggi l'ex miss Italia Alice Sabatini ha trovato l'amore e la serenità, ma c'è stato un periodo ben preciso della sua vita in cui ha attraversato un vero e proprio incubo. come ha raccontato alla ...