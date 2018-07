Alfa Romeo show a Goodwood

Un “Festival of Speed 2018” all’insegna di Alfa Romeo : In Inghilterra il Festival of Speed è nel segno di Alfa Romeo A Goodwood, in Inghilterra, si è appena conclusa le venticinquesima edizione del “Festival of Speed”. Protagonista dell’evento il marchio Alfa Romeo, con il meglio della produzione attuale e gioielli del passato solitamente esposti al Museo Storico di Arese: le Alfa Romeo 1750 GT Am del 1970 e la 1900 Sport Spider del 1954. In occasione del prestigioso ...

Android Auto approda - finalmente - anche sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio “terrene”. E non solo : La Casa del Biscione voleva indirizzare coloro che non volevano rinunciare ad Android Auto da una Stelvio o da una Giulia "normale" alla versione super sportiva? L'articolo Android Auto approda, finalmente, anche sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio “terrene”. E non solo proviene da TuttoAndroid.

Alfa Romeo di ieri e di oggi a Goodwood : Dal 12 al 15 luglio ritorna il “Goodwood Festival of Speed”, uno tra i più prestigiosi eventi del motorsport internazionale. All’appuntamento partecipano alcune preziose Alfa Romeo storiche, oltre ad alcuni modelli della produzione attuale, a conferma dell’indissolubile legame tra le icone del passato e il presente. Inoltre, proprio in occasione del festival debutterà nel Regno […] L'articolo Alfa Romeo di ieri e ...

Alfa Romeo : passato e presente in mostra al Goodwood Festival 2018 : Dal 12 al 15 luglio la contea inglese del West Sussex ospiterà il "Goodwood Festival of Speed", uno tra i più prestigiosi eventi del motorsport internazionale. All'appuntamento partecipano alcune preziose...

Alfa Romeo 33 Stradale : ecco la stupefacente erede in salsa hi tech [GALLERY] : La splendida sportiva del biscione prodotta negli anni ’60 rivive grazie ad un capolavoro firmato da Patrick Pieplow L’ Alfa Romeo 33 Stradale, prodotta dal 1967 al 1969, è uno dei modelli più desiderati, rari e preziosi della Casa del Biscione, soprattutto per la bellezza estremamente armonica delle sue forme senza tempo. Ora, il designer Patrick Pieplow ha voluto rendere omaggio a questo capolavoro su quattro ruote realizzando ...

Le Alfa Romeo di ieri e di oggi in scena a Goodwood : Stelvio Quadrifoglio fa il suo debutto nel Regno Unito in occasione del “Festival of Speed 2018”, al suo fianco la showcar C37 Alfa Romeo Sauber F1 Team, monoposto con la quale Marcus Ericsson e Charles Leclerc disputano il campionato di Formula 1 Dal 12 al 15 luglio la contea inglese del West Sussex ospiterà il “Goodwood Festival of Speed”, uno tra i più prestigiosi eventi del motorsport internazionale. ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio : come sono andate le vendite in Italia da gennaio a giugno 2018 : Inoltre, dopo aver chiuso il mese di giugno con 1192 unità consegnate, lo Sport Utility Vehicle del Biscione, per il sesto mese consecutivo, ha superato in Italia oltre 1000 immatricolazioni mensili. ...

Alfa Romeo Stelvio : ora i diesel diventano più potenti [FOTO e PREZZI] : I turbodiesel che equipaggiano il SUV l’Alfa Romeo Stelvio ora sono più potenti e risultano omologati Euro 6d-TEMP La Casa del Biscione aggiorna i due turbodiesel di accesso presenti nella gamma dell’Alfa Romeo Stelvio, ora omologati secondo la normativa europea anti inquinamento Euro 6d-TEMP. Le unità 2.2 turbodiesel sono infatti testate adesso secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP e RDE. Le novità non sono però finite, perché il ...

Alfa Romeo Stelvio - Nuova entry level per la Suv del Biscione : L'Alfa Romeo ha aggiornato la Stelvio introducendo a listino il model year 2019 che porta al debutto motorizzazioni e versioni inedite. Tra le novità più importanti si segnala l'introduzione di una Nuova entry level, mentre tutti gli allestimenti ora rispondono ai requisiti delle normative anti inquinamento Euro6d-Temp.Ora si parte da 160 CV. Il precedente modello d'ingresso gamma, con motore 2.2 turbodiesel da 150 CV e trazione posteriore, è ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 25 giugno - 1 luglio - : Il marchio italiano dovrebbe raggiungere quota 170 mila unità vendute in tutto il mondo nel corso del 2018 , iniziando così la lunga scalata verso il target di 400 mila unità vendute all'anno fissato ...

Alfa Romeo GTV - l’irresistibile coupé del Biscione da 600 CV [RENDERING] : Il sorprendente lavoro del designer Luca Lazzani ci regala una gustosa proposta su come potrebbe essere la futura GTV da 600 CV Il recente piano industriale della Casa del Biscione ha svelato il prossimo debutto di una nuova coupé sportiva da ben 600 CV che rispolvererà lo storico nome Alfa Romeo GTV (Gran Turismo Veloce). Del futuro modello sappiamo poco o niente, visto che è stato anticipato da un bozzetto che ne svela solo la parte anteriore, ...

Alfa Romeo - 108 anni e non sentirli : ... non a caso, Stelvio Quadrifoglio è il SUV più veloce del mondo e detiene il primato di categoria sul circuito del Nürburgring, dove Alfa Romeo ha scritto pagine indelebili della sua lunga e gloriosa ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio a passo lungo : cosa sappiamo sui due modelli per la Cina : Il mercato auto cinese riesce ad avere un'importanza sempre maggiore all'interno del mondo dei motori e in certi casi riesce a superare quello statunitense per quanto riguarda il segmento premium. ...

Alfa Romeo : arrivano Giulia e Stelvio NRING per celebrare i 108 anni dell'azienda (VIDEO) : L'Alfa Romeo ha pensato di fare una sorpresa ai suoi affezionati clienti in vista dei 108 anni dell'ingresso sul mercato delle automobili. Proprio oggi, il 24 giugno, ma di 108 anni fa ovvero nel 1910 veniva presentata la 24 HP dall'Anonima Lombarda Fabbrica. Oggi invece, per rallegrare la lieta data verranno lanciate due vetture esclusive: la Stelvio Quadrifoglio NRING e la Giulia Quadrifoglio NRING. Verranno prodotti però solamente 108 ...