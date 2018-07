Alex Marquez continua in Moto2 | rinnovo con MarcVDS

Moto2 – Niente MotoGp per Marquez - Alex rinnova col Marc Vds per il 2019 : Alex Marquez continua la sua avventura in Moto2: rinnovato il contratto con Marc VDS per il 2019 Se nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile salto di categoria di Alex Marquez dalla Moto2 alla MotoGp, con un posto nel nuovo team satellite Yamaha Sic-Petronas, oggi arriva la conferma per il fratello del campione del mondo della categoria regina, di una moto in Moto2. Il giovane spagnolo ha infatti rinnovato il suo contratto ...

LIVE Moto2 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia per la scossa - che sfida con Oliveira ed Alex Marquez! : Benvenuti ad Assen, l’Università della moto! É tempo del Gran Premio di Olanda della Moto2 su una delle piste più famose e affascinanti del mondo. Alle ore 12.20 sarà tempo della gara (mentre alle 9.10 sarà di scena il Warm-up) che metterà in palio punti pesantissimi in ottica di titolo iridato, dato che i primi due della classe, Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel OLIVEira, sono distanziati da un solo punto. Un duello ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Alex Marquez firma il miglior tempo - Francesco Bagnaia è nono : C’è Alex Marquez davanti a tutti dopo la seconda sessione di prove libere del GP di Catalogna di Moto2. Lo spagnolo ha chiuso i quaranta minuti del pomeriggio con il tempo di 1’44″340, confermando il suo ottimo feeling con il tracciato di casa (Cervera è a circa 100 km dal Montmeló). Il pilota del team Marc VDS è risultato convincente anche in ottica passo gara, proponendosi come uno dei favoriti, sebbene non sia suo il miglior ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : Francesco Bagnaia riparte da Barcellona. Alex Marquez gioca in casa : Il Motomondiale torna in Spagna per il secondo appuntamento in terra iberica. Stavolta si correrà in Catalogna, sul circuito del Montmeló. Da lì riparte la corsa verso il titolo di Francesco Bagnaia, leader del Mondiale di Moto2. Pecco è reduce da un weekend complicato al Mugello, dove ha dovuto lottare con problemi al braccio che lo hanno fortemente limitato ma che non gli hanno impedito di terminare la gara ai piedi del podio, portando a casa ...

LIVE Moto2 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Azzurri all’assalto - Alex Marquez lo spauracchio : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2018 della Moto2. Sul tracciato del Mugello andrà in scena il grande spettacolo della classe mediana, con i piloti Italiani che faranno di tutto per aggiudicarsi la gara di casa e, di conseguenza, allungare la striscia di cinque vittorie su cinque in questo Mondiale 2018. Davanti a tutti scatterà il vincitore dell’edizione di un anno fa, Mattia Pasini, che ha centrato la pole ...

Moto2 : Italia - 1/e libere a Alex Marquez : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 1 GIU - Nella prima sessione di prove libere nella classe Moto2 del gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello, il miglior tempo è dello spagnolo Alex Marquez , ...

