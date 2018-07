Alba Flores de La Casa di Carta contro la politica di Matteo Salvini

Alba Flores - la Nairobi de La Casa di Carta - chiede le dimissioni di Salvini contro maschilismo e razzismo : Fino all'esplosione di popolarità arrivata con la serie Netflix, Alba Flores era nota in Spagna ma non altrettanto nel resto del mondo: ora la Nairobi de La Casa di Carta è una delle attrici osservate con più attenzione dal pubblico e dalla critica. Prima che La Casa de Papel diventasse un fenomeno mondiale, aveva già recitato in Vis a vis, una sorta di Orange is the new black in salsa spagnola, nato dalla penna dello stesso creatore Alex ...