Al via la XXI edizione del Premio di Laurea Comitato Leonardo Tema CONI sul turismo

XIV Municipio. Chiusure via Montiglio e tunnel Giovanni XXIII : rischio caos traffico : Chiusure via Montiglio e tunnel Giovanni XXIII: rischio caos traffico nel XIV Municipio. A lanciare l’allarme è il consigliere PD Alessio Cecera – “nel XIV municipio e di riflesso in tutto il quadrante nord ovest rischiamo di rimanere ostaggio del traffico per la concomitante chiusura della Galleria Giovanni XXIII per chi proviene dalla tangenziale, di via Andersen per chi proviene dal GRA e di via Montiglio/via Damiano Chiesa ...