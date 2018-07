Al via I concerti del chiostro

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - annunciati due nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Il Volo ad Asti - al via il tour estivo del trio pop lirico : info utili e biglietti per tutti i concerti : Il Volo ad Asti, riparte stasera il tour italiano del trio pop lirico. Oggi, domenica 15 luglio, Il Volo ad Asti terrà il primo dei concerti in programma per il mese di luglio. La tournée italiana estiva del trio si chiuderà il prossimo 28 luglio con un concerto-evento al Teatro Antico di Taormina. Oggi Il Volo ad Asti è atteso in piazza della Cattedrale alle ore 21.30. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble presenteranno i loro ...

L’estate in tour di Benji e Fede - concerti al via da Napoli : ultimi biglietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Benji e Fede è pronto per la partenza. Il duo modenese è sul punto di tornare sul palco per il supporto di Siamo solo noise, album che hanno rilasciato nel mese di marzo e che ha rappresentato il seguito naturale del grande successo di Zeropositivo. Già annunciate due grandi date nei palasport, in programma per il mese di novembre, che hanno ufficializzato durante la loro ultima partecipazione ai Wind Music Awards all'Arena di ...

Concerti. A Pisignano al via la rassegna "E...State in Musica" con la voce di Giulio Molinari : ... o godersi degli spettacoli e dare un senso di comunità forte al quartiere. La serata propone questo artista di cremona maestro e appassionato della chitarra classica che ci delizierà con le sue ...

Notte Rosa 2018 Cervia : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2018 Cervia. Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 6, 7 e 9 luglio. La 13° edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnola feste, eventi, concerti per tutte le età. TUTTO SULLA #NotteRosa2018 Notte Rosa 2018 Cervia: cosa fare, eventi, concerti, feste Venerdì 6 luglio la Notte Rosa 2018 partirà alla grande, infatti tutte le spiagge di Cervia, ma anche Pinarella e ...

Al via il Festival della Piana del Cavaliere - la rassegna multimediale con concerti - teatro e mostre : ... la rassegna multidisciplinare con due settimane di spettacoli, nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a meta strada tra Roma e L'Aquila, con concerti, arti visive, spettacoli teatrali ...

Caos a Villa Ada - stop ai concerti : Comune sospende l'autorizzazione. Ecco tutte le date rinviate : stop ai concerti a Villa Ada: il Comune di Roma, secondo quanto comunicano gli organizzatori del Festival 'Villa Ada Roma Incontra il Mondo', ha deciso di 'sospendere temporaneamente l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico attraverso una determina notificata ieri, domenica 17 giugno 2018, alle ore 13.35' Per questo alcuni ...

Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro negli stadi - come viaggiare con la promozione Trenitalia : In vista del debutto del tour dal 24 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, parte l'offerta di Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro. trenitalia mette a disposizione di tutti coloro che si recheranno negli stadi per l'Amore che Torni Tour della band di Giuliano Sangiorgi una speciale promozione per i viaggi in treno per raggiungere le città dei concerti, che si terranno dal 24 giugno al 13 luglio a Lignano, ...

Concerti - opera - balletto. Al via un'estate italiana a suon di musica : Nella ricchissima offerta del festival campano troviamo anche recital pianistici, spettacoli di danza , atteso il 4 luglio Bill T. Jones, , un concerto con Paolo Fresu. Il 3 luglio di inaugura nella ...

Ducale.Lab : al via i concerti con i migliori studenti piemontesi : Taglio del nastro per il primo appuntamento della quarta edizione Ducale.Lab 2018, la rassegna estiva dei concerti-aperitivo organizzati dal Viotti Festival: è previsto per venerdì 1° giugno , ore 18, ...

VASCO ROSSI - AL via IL VASCO NON STOP LIVE 2018/ “I concerti mi servono per tenermi in riga" : VASCO ROSSI, al via il VASCO non STOP LIVE 2018 con la doppia data di Torino dell'1 e 2 giugno: il rocker di Zocca svela i motivi per i quali è fondamentale esibirsi dal vivo.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 08:50:00 GMT)

Vegas Jones in Italia nel 2018 - biglietti in prevendita per i concerti al via da novembre : I concerti di Vegas Jones sono finalmente ufficiali. Il rapper sarà nel nostro paese per una nuova serie di date con le quali andrà a supportare la sua musica. Gli spettacoli programmati per l'autunno 2018, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle 10 del 23 maggio. Come di consueto, sarà disponibile la doppia modalità di consegna. Si potrà infatti scegliere tra la consegna con Corriere Espresso ...

Concerti - Fiorella Mannoia al Porto Turistico di Maiori : al via le prevendite : Maiori. Quest'estate Fiorella Mannoia torna live a grande richiesta per pochi Concerti esclusivi in alcune delle cornici più belle d'Italia nei mesi di luglio e agosto: l'appuntamento in Costiera ...

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...