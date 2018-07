Al via da ottobre il master sull' economia circolare

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - annunciati due nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Monza - rinviato il premio Mima 2018 : i Music awards spostati a ottobre - e indoor - : Il premio Mima 2018 previsto all'autodromo nel parco di Monza per venerdì 20 luglio è stato rinviato a ottobre a causa di "problematiche tecniche legate all'area". Lo hanno comunicato gli ...

Rinviato MIMA – Monza Italian Music Awards : la nuova data ad ottobre - info biglietti : MIMA - Monza Italian Music Awards viene Rinviato ad ottobre. L'evento si sarebbe dovuto tenere il prossimo 20 luglio all'Autodromo di Monza ma è stato rimandato al 6 ottobre per problemi tecnici legati all’area che avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Lo show verrà spostato in una nuova location, al chiuso, per consentire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di ...

Castlevania - la seconda stagione al via ad ottobre : In ritardo perché era attesa per l’estate del 2018, ma comunque arriva la seconda stagione di Castlevania: tutto pronto per il 26 ottobre su Netflix. L’annuncio è arrivato durante l’annuale convention a Los Angeles – Anime Expo – durante un incontro dedicato ai cartoon in streaming. Confermato comunque il numero doppio di episodi rispetto alla prima stagione: questa volta sono otto e soprattutto già predisposta ...

Varese - La città si illumina a led - al via i cantieri a partire dall'1 ottobre : ... realizzando impianti tecnologici, opere di illuminazione pubblica e fornendo servizi di facilty management ad aziende sia pubbliche che private, in ogni parte del mondo. Dopo Enel, Gemmo è da ben ...

Potere al Popolo diventa movimento : via alle adesioni e assemblea costitutiva a ottobre : Questa estate post-elettorale è ricca di novita' sul piano organizzativo da parte delle forze della sinistra Politica in Italia. Se infatti poche settimane fa abbiamo annunciato che Liberi e Uguali diventa un partito [VIDEO], adesso anche Potere al Popolo, ovvero l'altra lista che si collocava a sinistra del centrosinistra tradizionale alle ultime elezioni politiche, ottenendo l'1,1% dei voti, ha definito le proprie tappe organizzative per ...

Terza colonna di San Marco - a ottobre via alle ricerche nei fondali di Venezia : Caccia al ' tesoro ' notturna a Venezia: cominceranno a ottobre e saranno svolte solo al calar del sole per non ostacolare la navigazione le ricerche della Terza colonna di San Marco. Secondo la ...

OMICIDIO NOEMI DURINI - LUCIO CONFESSA : RITO ABBREviaTO/ Il 2 e il 3 ottobre il procedimento : OMICIDIO NOEMI, RITO ABBREVIATO per LUCIO: primo faccia a faccia tra il fidanzato e i genitori della ragazza 16enne uccisa a Lecce, tensione con i giornalisti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:50:00 GMT)