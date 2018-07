Al via Cueva Summer Jazz 2018

emiliaromagnanews24

: Cronologia dei 17 gg trascorsi dai 12 giovani calciatori e dall'allenatore bloccati nelle grotte in Thailandia (ES)… - sergiofenizia : Cronologia dei 17 gg trascorsi dai 12 giovani calciatori e dall'allenatore bloccati nelle grotte in Thailandia (ES)… -

(Di martedì 17 luglio 2018) In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all'interno del ristorante. Cocktail bar aperto per chi desidera partecipare ai soli concerti. Per informazioni e prenotazioni: www.lapomposa.it ...