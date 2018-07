Al Castello Aragonese il Premio internazionale Silvana Luppino

Castello di Baia - con 1 euro la fortezza aragonese diventa uno straordinario sunset point view : Il Parco archeologico dei Campi Flegrei offre aperture estive straordinarie al Castello di Baia. E trasforma nel tardo pomeriggio la fortezza aragonese in uno straordinario sunset point view, un luogo dove ammirare il tramonto e godere del paesaggio del Mito. Con ingressi speciali ad 1 euro anche per l'area museale.Continua a leggere

Reggio Calabria : inaugurata al Castello Aragonese la mostra 'Le Figure dello Stretto' [FOTO] : Opere artigianali a misura d'uomo magistralmente realizzate in questi anni dal teatro "Le Rane" nell'ambito di numerosi spettacoli di livello nazionale, hanno catalizzato l'attenzione di grandi e ...

La magia del Mandala al Castello Aragonese : monaci buddisti in tour a Reggio Calabria [FOTO e VIDEO] : Una volta ultimato, il Mandala verrà disfatto, riecheggiando l'impermanenza di tutte le cose in questo mondo materiale, e la cerimonia di dissoluzione si celebrerà mercoledì 11 luglio, a partire ...

'Lo scriverò nel vento' - scienza - storia - arte e cultura si incontrano al Castello Aragonese di Otranto : Otranto , Lecce, Il 9 giugno si terrà a Otranto il Convegno "Lo scriverò nel vento" organizzato dalle associazioni SOS per la Vita- Otranto, Lega Navale sezione Otranto e Comune di Otranto.

Ischia - kamikaze al Castello Aragonese/ 40enne minaccia di farsi esplodere : arrestato : Ischia, kamikaze al Castello Aragonese: 40enne minaccia di farsi esplodere con due bombole di gas, arrestato. Le ultime notizie: tre carabinieri feriti nell'operazione(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Kamikaze nel Castello Aragonese con bombole di gas : tre carabinieri feriti : di Massimo Zivelli ISCHIA - Ha cercato di farsi esplodere come un Kamikaze all'interno del Castello Aragonese, l'uomo con gravi problemi psichiatrici che ha tenuto in scacco per tutta la notte le ...

Notte di follia a Ischia : kamikaze si barrica nel Castello Aragonese con due bombole di gas : Ischia - Ha cercato di farsi esplodere come un kamikaze all'interno del Castello Aragonese, l'uomo con gravi problemi psichiatrici che ha tenuto in scacco per tutta la Notte le forze dell'ordine e ...

Ischia - kamikaze nel Castello Aragonese : barricato tutta la notte con due bombole di gas : Ischia - Ha cercato di farsi esplodere come un kamikaze all'interno del Castello Aragonese, l'uomo con gravi problemi psichiatrici che ha tenuto in scacco per tutta la notte le forze...