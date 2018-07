Agricoltura | da Italmercati e Borsa merci rapporto su prezzi ortofrutta

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Questo primoè frutto di un lavoro impegnativo e complesso di cui voglio ringraziare tutta la squadra di persone che lavora con noi per far crescere il Made in Italy agroalimentare”. Lo ha detto il presidente orsaTelematica Italiana, Andrea Zanlari, alla conferenza stampa di presentazione del 1°suidei prodotti ortofrutticoli, dal titolo ‘Trasparenza al centro’, alla presenza del sottosegretario del Ministero delle politiche agricole Alessandra Pesce e del presidente diFabio Massimo Pallottini. ‘Avere un database sulle tendenze nei mercati all’ingrosso degli ultimi 10 anni ‘ aggiunge Zanlari- aiuterà tutto il comparto ad avere un approccio e una visione più moderni. Con la giornata di oggi apriamo davvero una nuova fase che mette l’Italia ...