Aggiornamento Open Beta 14 e 15 su OnePlus 5 e 5T | la fotocamera innanzitutto

(Di martedì 17 luglio 2018) Un altroha colpito5 e 5T: per il primo attraverso la14, che diventa15 nel caso del secondo. I miglioramenti che hanno investito i dispositivi interessano prevalentemente il comparto fotografico, andando a ridurre l'effetto 'pittura ad olio' che diversi utenti hanno ravvisato sui propri scatti. Trattasi di un particolare disturbo di natura grafica che tende ad addolcire (pure fin troppo) il perimetro degli oggetti, togliendo realisticità a tutta la foto (cosa che avviene in particolar modo quando si catturano scatti in modalità HDR).L'ultimo introduce a bordo di5 e 5T anche il supporto a Google Lens nell'applicazioneproprietaria (senza essere più costretti, per utilizzarlo, ad entrare in Foto di Google). Per accedervi, a partire dall'upgrade protagonista di questo articolo, non dovrete fare altro che ...