Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei | lista aggiornata telefoni e tempi rilascio

Honor cerca beta tester per l’Aggiornamento che porta la GPU Turbo su Honor 10 : Honor è alla ricerca di beta tester per il prossimo aggiornamento della EMUI per Honor 10, con il quale anche l'ultimo flagship del brand riceverà finalmente la GPU Turbo, l'innovativa tecnologia di Huawei pensata per migliorare le performance grafiche dei dispositivi, con vantaggi per gli amanti dei giochi, ma anche nell'esperienza d'uso di tutti i giorni. L'articolo Honor cerca beta tester per l’aggiornamento che porta la GPU Turbo su ...

Huawei MediaPad M5 riceve l’Aggiornamento con la GPU Turbo : Fino ad oggi esclusiva per gli smartphone, il nuovo aggiornamento con la cosiddetta GPU Turbo sta arrivando anche sulla serie Huawei MediaPad M5. L'update con il boost grafico con un sostanziale incremento delle prestazioni e una riduzione tangibile dei consumi della batteria dovrebbe essere disponibile entro il mese di luglio L'articolo Huawei MediaPad M5 riceve l’aggiornamento con la GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro : è partito il roll out dell’Aggiornamento con la GPU Turbo : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 e P20 Pro: il produttore cinese ha ufficialmente fatto partire il roll out dell'aggiornamento che introduce sui suoi device di punta la nuova GPU Turbo. In un primo momento si era parlato di un programma beta limitato a soli 2.000 partecipanti, adesso il produttore ha deciso di rendere disponibile l'update per tutti. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro: è partito il roll out dell’aggiornamento con ...

Al via il GPU Turbo sui Huawei Mate 10 : Aggiornamento avviato : Non si è fatto attendere l'aggiornamento contenente il GPU Turbo a bordo della gamma Huawei Mate 10. Il presidente della linea dedicata alla fascia mobile, He Gang, ha appena annunciato l'arrivo della tecnologia per la serie appena menzionata, a distanza di alcune ore dalla condivisione della roadmap che vedrà protagonista proprio questo upgrade nell'ambito dei vari prodotti marchiati Huawei e Honor (se volete consultarla, atterrate su questa ...

L’Aggiornamento GPU Turbo è in arrivo su Honor 10 - ecco le date : L'aggiornamento GPU Turbo per Honor 10 sarà disponibile entro il mese di luglio, con qualche settimana di anticipo per i beta tester selezionati: ecco le date di distribuzione del nuovo update. L'articolo L’aggiornamento GPU Turbo è in arrivo su Honor 10, ecco le date proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 : Il 30 Luglio Arriva Aggiornamento Con GPU Turbo : Honor 10 riceverà ufficialmente GPU Turbo il 30 Luglio in Italia. Ufficiale super Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da Luglio in Italia Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 Quando ho fatto la recensione di Honor 10 ho detto chiaramente che quel telefono era una bomba, il vero top di gamma economico per tutti. E non mi sono […]

Ufficiale super Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da luglio in Italia : gli altri Honor in lista : Ottime notizie per chi attende l'aggiornamento GPU Turbo su Honor 10: non solo giocatori smanettoni ma chiunque sia in attesa di avere tra le mani un device più prestante ed efficiente grazie all'intervento degli sviluppatori. Honor Italia ha di fatto diffuso una nota con la pianificazione per il prezioso update sul top di gamma attuale ma anche su altri device del brand, tutti abbastanza diffusi nel nostro paese. Abbiamo affrontato per la ...

Prestazioni GPU Turbo su tanti Huawei e Honor : quali e quando l’Aggiornamento per migliore efficienza : Torniamo a parlare di GPU Turbo su smartphone Huawei e Honor, ossia della tecnologia in grado di migliorare l'efficienza grafica dei device ma allo stesso tempo riducendone il consumo energetico. Qualche giorno fa, abbiamo raccontato come la gradità novità per gamers ma anche e soltanto per fruitori di contenuti video fosse già in beta suHuawei Matee 10 e Mate 10 Pro. La buona notizia odierna è che il numero di dispositivi che saranno toccati ...

Aggiornamento Turbo GPU anche su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : avviati i test : Il colosso cinese ha iniziato i test per portare a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l'Aggiornamento comprensivo della tecnologia GPU Turbo, che ha fatto il proprio ingresso in scena nel corso della presentazione di Honor Play (non sarà una sua esclusiva, se è questo che vi stavate chiedendo). L'opzione di incremento delle prestazioni grafiche della GPU sapevamo sarebbe arrivata su Honor 10, View 10, 9 Lite e 7X: la novità del giorno ...