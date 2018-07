Afghanistan | attentato kamikaze dell' Isis | venti vittime

Afghanistan - attentato Kunar : 8 i morti : 7.55 Almeno 8 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite a seguito di un attentato kamikaze a un check-point della Polizia locale afghana (Alp) nella provincia orientale di Kunar. Il kamikaze ha attivato l'esplosivo dopo essere riuscito ad avvicinarsi alla postazione della Polizia. Non è ancora chiaro quanti siano gli agenti e i civili che hanno perso la vita. Al momento, l'attentato non è ancora stato rivendicato.

Un kamikaze si è fatto esplodere in Afghanistan, causando la morte di almeno 25 persone e il ferimento di altre 54. Lo ha reso noto la tv Tolo di Kabul, precisando che le vittime erano membri delle ...

Afghanistan, attentato kamikaze durante festa fine Ramadan: 20 morti

Afghanistan, attentato dell'Isis durante la tregua: 25 morti

Afghanistan - attentato suicida su civili : 18.12 Un kamikaze Isis si è fatto saltare in aria nel mezzo di un gruppo di persone che festeggiava l'Eid, la fine del Ramadan, in Afghanistan. Almeno 20 i morti, numerosi i feriti. L'attentato è avvenuto nel distretto di Rodat, nella provincia orientale di Nangarhar, proprio mentre si celebrava la festività, in un clima rasserenato dal cessate il fuoco con i talebani, deciso dal governo per una settimana. Una situazione senza precedenti in ...

Afghanistan - ucciso leader talebano responsabile attentato a Malala : In Afghanistan un raid dell'esercito americano, condotto con un drone, ha portato all'uccisione del Mullah Maulana Fazlullah, leader di uno dei principali gruppi talebani denominato Tehrik-e-Taliban ...

Almeno 12 persone sono state uccise in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Lunedì mattina c’è stato un attacco suicida fuori da un edificio del governo afghano a Kabul, in Afghanistan, nel quale sono state uccise 12 persone e ferite altre 31. L’edificio colpito è la sede del ministero che si occupa di The post Almeno 12 persone sono state uccise in un attentato a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Afghanistan, attentato kamikaze ad Helmand: morti due soldati