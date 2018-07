“Adesso i tuoi figli” Segregata per anni | costretta dal compagno a questo Succede in

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Minacciata, sottomessa e tenuta reclusa in casa dal. E poi le botte, le umiliazioni e l’obbligo del silenzio sotto la minaccia di violenze ancora peggiori. La storia non viene da lontano, ma dal cuore d’Italia. A raccontare tutto alla polizia municipale è stata una donna di 35e, nei giorni scorsi, gli agenti del nucleo antiviolenza e tutela minori hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto nei confronti dell’indagato per maltrattamenti in famiglia.a Parma, dove un uomo avrebbe pertenuto sotto chiave la compagna e ad allontanarsi dai figli e a rompere ogni rapporto con loro. La donna, che ha riportato anche fratture, sarebbe stata obbligata a scrivere lettere ai figli chiedendo di non cercarla più e di lasciarla in pace, perché non voleva vederli. E proprio dai figli la donna è riuscita a trovare rifugio, raccontando ...