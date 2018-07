“Addio Gabriele | ti volevamo bene” 40 anni | lascia un vuoto attorno a sé

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Un uomo amato e conosciuto da tutti, gran parte dei concittadini che lo considerava quasi uno di famiglia. Sconfitto da una bruttissima malattia che, dopo averlo costretto ad affrontare una dura battaglia, lo ha alla fine piegato. Tutta Porto Ercole piange la scomparsa di Daniele Bausani, nato nel 1978 e morto ad appena 40. In tutta la zona, era famoso per essere stato in passato il titolare di uno dei locali più noti dell’Argentario, lo Zig Zag a Cala Galera. Un’attività che lo aveva reso noto a tutti e che però alla fine aveva dovutore non potendo più andare avanti, fiaccato da un male che lo aveva improvvisamente colpito. Negli ultimi tempi Daniele viveva a Roma, dove era più vicino ai medici che lo avevano in cura. Era molto noto a Cala Galera dove aveva anche uno stabilimento balneare con una scuola vela molto nota e di successo, affollatissima ...