Accuse ong all’Italia | Salvini | “Solo bugie | io tengo duro”

Cosa c'è di "acclarato" nelle Accuse contro le ong nel Mediterraneo : Niente, spiega Annalisa Camilli su Internazionale, smentendo prove alla mano le bugie promosse dal Fatto Quotidiano

Giudice archivia le Accuse al ristorante di Cannavacciuolo per i prodotti congelati : archiviate le posizioni della moglie dello chef stellato e del direttore del bistrot torinese dove nel dicembre scorso i carabinieri del Nas accertarono alcune irregolarità. Per il Giudice gli interessati non sono punibili per la particolare tenuità dei fatti: si trattava di mettere gli asterischi sul menù per ogni prodotto congelato e non solo in fondo alla pagina.

La Ong Open Arms : “Italia e Malta hanno chiuso i porti - non possiamo nemmeno fare rifornimento”. Poi le Accuse a Libia e Salvini : Prosegue senza sosta la guerra alle Ong. Con un tweet, Proactiva Open Arms ha annunciato oggi pomeriggio che Italia e Malta hanno definitivamente chiuso i porti alle imbarcazioni delle Ong non solo per lo sbarco dei migranti, ma anche per eventuali operazioni di rifornimento: "Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il ...