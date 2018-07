Accordo fatto sulle Commissioni | Vigilanza Rai al partito Mediaset

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 luglio : L’Accordo Ue sull’accoglienza “volontaria” alla prima prova : Diplomazia Migranti, c’è la prima intesa: “50 in Francia e 50 a Malta” In rotta – Il primo ministro Conte scrive al presidente Tusk, a Juncker e ai suoi omologhi di 27 Paesi Ue. Incassa il ricollocamento di una parte dei nuovi arrivati di Antonio Massari Calende greche di Marco Travaglio Tale è la penuria di opposizioni che chiunque stia contro il governo andrebbe preservato come i panda. Ma, nel caso di Carlo Calenda, il discorso ...

Sarri al Chelsea - è tutto fatto : Accordo con Jorginho e 65 milioni : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea: la società di Abramovich si sarebbe decisa a pagare all?ex c.t dell?Italia i...

La Camera va verso l'abolizione dei vitalizi. La Lega ha fatto ballare l'Accordo e in cambio ha chiesto certezza sui voucher : Lo sgambetto sembrava essere dietro l'angolo e l'abolizione dei vitalizi se non saltata del tutto quantomeno rimandata o parecchio annacquata. Fino a quando nel tardo pomeriggio Matteo Salvini ha diffuso una nota per fugare ogni dubbio: "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e ...

Assemblea Pd - Boccia : “Se avessimo fatto Accordo con M5s - oggi Salvini non detterebbe legge” : Il Pd apre ufficialmente la fase congressuale, con la riunione dell’Assemblea nazionale oggi all’Hotel Ergife di Roma. “C’è un accordo forte per Martina segretario e per un congresso in due fasi, una di ascolto della società civile e una successiva di competizione” ha detto Graziano Delrio, arrivando all’hotel. “Ripartire? Dobbiamo seguire il modello spagnolo” ha sottolineato il deputato dem ...

Un'azienda pugliese ha fatto un Accordo con Mr Virgin. Per mandare turisti nello spazio : Da Grottaglie allo spazio. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera , l'azienda pugliese hi-tech Sitael e il gruppo americano Virgin Orbit hanno stretto un accordo che prevede la costruzione, ...

Vertenza Fedex-Tnt - Accordo fatto : "Scongiurati 361 licenziamenti" : accordo fatto al ministero del Lavoro per la Vertenza Fedex-Tnt. Dopo una trattativa ad oltranza, azienda e sindacati hanno raggiunto un'intesa che scongiura i 361 licenziamenti attraverso il ricorso a...

Aeronautica civile - Accordo fatto fra Boeing e Embraer : La joint-venture tra il colosso aerospaziale statunitense Boeing e l'industria Aeronautica brasiliana Embraer , ampiamente ventilata nei mesi scorsi , è cosa fatta. L'accordo consente alla Boeing di ...

Valeria Marini : "Se non fossi stata showgirl - avrei fatto la missionaria. Salvini? L'ho votato. Sull'immigrazione son d'Accordo con lui" : "Il mondo dello spettacolo è la mia vita. In alternativa sicuramente avrei aiutato gli altri facendo la missionaria". Se non fosse diventata show-girl, Valeria Marini avrebbe intrapreso un altro tipo di percorso. Lo racconta sulle pagine del Giornale, nel corso di un'intervista nella quale ha espresso il suo pensiero politico, promuovendo il governo giallo-verde. Si legge sul Giornale:"Io ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi. Sta ...

Conte : soddisfatto per Accordo a Consiglio Ue - negoziato complesso : Bruxelles, 29 giu. , askanews, Ai giornalisti che questa mattina fuori dall'hotel gli chiedevano se fosse soddisfatto dell'accordo raggiunto con gli altri leader, il presidente Conte ha risposto con ...

Ue - Accordo su migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...

Migranti : Accordo fra i 28 paesi UE/ Vertice Bruxelles - Conte soddisfatto : “L’Italia non è più sola” : Migranti: accordo fra i 28 paesi UE. Vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 08:11:00 GMT)

Migranti - si sblocca l’Accordo con tutti 28 paesi Ue. Conte soddisfatto : «Ora l’Italia non è più sola» : Nel documento finale approvato nella notte dal Consiglio europeo, sulla scia della mediazione Italia-Francia, è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Verrà rifinanziato il fondo fiduciario per l'Africa e creati centri di «accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei Migranti anche in paesi ...

Hamilton-Mercedes : Accordo fatto? Annuncio in Francia : Lewis Hamilton e Mercedes potrebbero finalmente annunciare il rinnovo del contratto. L’attesa è stata lunga, con voci secondo cui il pilota avrebbe voluto più soldi o un accordo inferiore ai tre anni, ma c’è stato anche chi ha scritto del passaggio a un altro team o persino di ritiro dalla F1. Stando ad Auto Motor und […] L'articolo Hamilton-Mercedes: accordo fatto? Annuncio in Francia sembra essere il primo su ...

Perin-Juve affare fatto : visite mediche in corso - i dettagli dell’Accordo col Genoa : Mattia Perin si avvicina a grandi passi alla Juventus, oggi ha effettuato le visite mediche col club, a breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio Mattia Perin sarà il prossimo portiere della Juventus. L’estremo difensore azzurro, si giocherà il posto con Szczesny nella prossima annata. Perin sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il club bianconero, prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà alla ...