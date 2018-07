Accordo Eni-‘Gaslini’

Accordo tedesco sui migranti - Austria : proteggeremo i nostri confini meridionali con Italia e Slovenia : Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel, l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere" le sue frontiere

Eni rinnova l'Accordo con il Politecnico di Milano : Secondo Eni, la partnership ha un carattere strategico poiché si basa sulle tre vie maestre che Eni intende percorrere nello sviluppo della propria strategia di crescita : l' economia circolare , ...

Eni rinnova l'Accordo con il Politecnico di Milano : Eni ha rinnovato l'alleanza strategica con il Politecnico di Milano, basata su innovazione e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare, della digitalizzazione e della transizione verso un sistema

Mara Venier a Domenica In/ L'edizione di Cristina Parodi un flop? Teodoli non è d'Accordo : Si torna a parlare di Domenica In a pochi giorni dall'annuncio ufficiale sui palinsesti Rai della prossima stagione. Angelo Teodoli dice no all'etichetta di flop delL'edizione Parodi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Volley – Siglato l’Accordo annuale tra Valsabbina e Millenium : Valsabbina e Millenium Brescia certificano la sponsorizzazione presso la sede della Banca in via XXV Aprile. Le Leonesse verso la conferma del PalaGeorge come palazzetto di casa Brescia guarda verso il futuro, un futuro che si chiama serie A1. In vista della prossima stagione che vedrà il sodalizio bianconero partecipare al massimo campionato italiano, il più competitivo al mondo, la Milleniun ha chiuso due importantissimi tasselli del mosaico: ...

Macedonia-Grecia - domenica firma Accordo : ANSAmed, - SKOPJE, 15 LUG - Si terrà con tutta probabilità domenica prossima la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo fra Macedonia e Grecia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo , Repubblica di ...

Accordo tra Eni e Ics Maugeri per una collaborazione globale sulle emergenze tossicologiche : ...le realtà della compagnia saranno in grado di garantire il livello più alto di protezione ai dipendenti e a tutti coloro che vivono in prossimità delle strutture Eni in qualsiasi Paese del mondo. Il ...

Lucia Bramieri a Domenica Live/ Pace fatta con la Nizar? "Fuori andremo molto d'Accordo" - Aida : "So perdonare" : Lucia Bramieri ospite a Domenica Live dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello 2018, le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:36:00 GMT)

Thales Alenia Space sigla un Accordo di partnership con il Centro della Scienza e della Tecnologia SCNTPL in Polonia : 1/4 ...

Savona al Tesoro - Conte d'Accordo Ma il Colle continua a fare muro Ministri - la lista sabato o domenica : Niente da fare, la squadra di Giuseppe Conte non verrà presentata oggi. Il premier incaricato - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate della maggioranza giallo-verde - non salirà al Quirinale per sciogliere... Segui su affaritaliani.it