Accordo all' Enav | salta lo sciopero dei controllori di volo del 21 luglio

Roma-Liverpool - Accordo vicino per Allison : La Roma potrebbe a breve portare a termine um'operazione di mercato in uscita molto importante. Secondo quanto riferisce Sky Sport il club giallorosso e il Liverpool sarebbero molto vicini alla chiusura della trattativa per Allison. L'offerta presentata dal club inglese tocca i 70 milioni di euro bonus compresi e tutti ...

Calciomercato Roma - Accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Leonardo : Accordo con General Atomics - alleanza strategica per sensore Sage : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Leonardo e General Atomics Aeronautical Systems hanno firmato un accordo che prevede investimenti congiunti per integrare il Sage di Leonardo, sistema di sorveglianza per la protezione di velivoli, a bordo del sistema a pilotaggio remoto GA-ASI MQ-9B. Il Sage sarà integrato nella cellula del MQ-9B senza la necessità di pod esterni, verrà offerto come sistema off-the-shelf e incorporato nel velivolo come ...

Le due facce di Di Maio : no a Ttip e Ceta - sì all'Accordo col Giappone : 'Chi difenderà il Ceta sarà rimosso'. Parola di Luigi Di Maio . Soltanto pochi giorni fa, il ministro dello Sviluppo Economico aveva bocciato con queste parole il Trattato di liberalizzazione degli ...

450 migranti sbarcano a Pozzallo - Accordo perché 5 Paesi Ue ne accolgano una parte : (foto: Lapresse) La nave dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e il pattugliatore G128 Monte Sperone della guardia di finanza sono davanti al porto siciliano di Pozzallo. Già durante la sera del 15 luglio sono sbarcate 57 delle 450 persone a bordo, donne e bambini, alcuni dei quali messi a dura prova dal soggiorno forzato in mare. La situazione si è sbloccata quando Francia e Malta hanno accettato 50 migranti ...

Migranti - Conte annuncia Accordo anche con Spagna e Portogallo : Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo proviene da NewsGo.

Migranti - Conte annuncia Accordo anche con Spagna e Portogallo : "anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dei 450 Migranti ...

Mediaset si allarga - chiuso l’Accordo con Perform : su Premium gli eventi sportivi della piattaforma DAZN : Intesa trovata tra Mediaset e Perform, i clienti Premium avranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su Premium, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da Mediaset e Perform. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un ...

Decreto Dignità - Salvini all'attacco di Boeri : "Se il presidente dell'Inps è non d'Accordo si dimetta" : Il ministro dell'Interno: "In un mondo normale se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu rappresenti politicamente un altro modo di vedere il futuro, ti dimetti"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 luglio : L’Accordo Ue sull’accoglienza “volontaria” alla prima prova : Diplomazia Migranti, c’è la prima intesa: “50 in Francia e 50 a Malta” In rotta – Il primo ministro Conte scrive al presidente Tusk, a Juncker e ai suoi omologhi di 27 Paesi Ue. Incassa il ricollocamento di una parte dei nuovi arrivati di Antonio Massari Calende greche di Marco Travaglio Tale è la penuria di opposizioni che chiunque stia contro il governo andrebbe preservato come i panda. Ma, nel caso di Carlo Calenda, il discorso ...

Migranti - Conte e Salvini cercano Accordo : redistribuzione in Ue o no allo sbarco : Teleborsa, - accordo con gli altri paesi Ue per la redistribuzione dei Migranti o niente sbarco sulle coste italiane. Ore caldissime per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, d'accordo con ...

Intesa Sanpaolo : Accordo con l'Ermitage di San Pietroburgo per scambi con le gallerie d'Italia : Con l'accordo, un nuovo capitolo si aggiunge nella storia della presenza di Intesa Sanpaolo nella Federazione Russa, intrecciando economia e arte, business e cultura e in particolare con il Museo ...

Accordo Lega Pro-Errea per nuovo pallone. Gravina : “la Serie C deve consolidare la sua identità” : Dopo il successo della presentazione delle nuove maglie per le rappresentative di Lega Pro, ad un mese dalle finali un altro importante punto viene messo a segno dalla Lega italiana Calcio Professionistico nella partnership con Erreà Sport. Nasce così una nuova linea di palloni, che le squadre proveranno in anteprima nei luoghi di ritiro e che verrà presentata ufficialmente in agosto in occasione della giornata di presentazione dei ...

L'Italia dice no all'Accordo di libero scambio tra Ue e Canada : ... per ora saltato, con con gli Stati Uniti - il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, Ttip, - 'tentativi di altri Paesi di entrare coi loro prodotti nella nostra economia'. ...