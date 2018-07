Accadde oggi | il 17 luglio 1975 lo storico incontro in orbita tra le capsule Apollo e

Accadde oggi : il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco : Avvenne il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco, alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia: i lavori di costruzione iniziarono nel maggio del 1946, senza autorizzazioni e con mezzi del tutto inadeguati e solo nel 1949 le autorità italo-francesi firmarono un accordo per proseguire la realizzazione dell’opera. Il tunnel, costituito da una galleria unica a doppio senso ...

Accadde oggi : il 16 luglio 1647 la morte di Masaniello : Pescivendolo amalfitano, Tommaso Aniello, detto “Masaniello” guidò una rivolta popolare contro lo strapotere spagnolo nel vice-reame di Napoli. Dopo un primo momento di successo, Masaniello finì assassinato il 16 luglio 1647 dai membri della componente più moderata e borghese della sommossa. E’ stato reso famoso dalla rivolta del popolo di Napoli contro il sistema fiscale introdotto dalla monarchia spagnola, un sistema di tasse ...

Accadde oggi : il 15 luglio 1099 la caduta di Gerusalemme : Il 15 luglio 1099 la prima crociata guidata da Goffredo di Buglione si conclude con la presa ai turchi, dopo lungo assedio, della “Città santa” di Gerusalemme. Il difensore del “Santo sepolcro” e i cavalieri crociati danno vita a tre stati cristiani di Edessa, Tripoli ed Antiochia. L'articolo Accadde oggi: il 15 luglio 1099 la caduta di Gerusalemme sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...

Accadde oggi : il 10 luglio 1976 il disastro di Seveso : Il 10 luglio 1976 una nube chimica tossica, sprigionatasi dalla fabbrica Icmesa di Meda, investì le cittadine di Desio e di Seveso. Il micidiale composto a base di Diossina provocò il maggior disastro ecologico mai verificatosi in un paese industrializzato. Il processo di decontaminazione è durato oltre 10 anni. L’incidente avvenne alle 12:37, quando un reattore dello stabilimento destinato alla produzione di triclorofenolo esplose ...

Accadde oggi : la gomitata di Tassotti a Luis Enrique e la prima prova tv della storia : Se per l'Italia il Mondiale di Usa '94 è quello del rigore sbagliato da Roberto Baggio nella finale di Pasadena persa contro il Brasile, per la Spagna rappresenta la Coppa del mondo in cui un giovane ...

Accadde oggi : il 4 luglio 1997 il rover Sojourner atterra su Marte : Dopo un viaggio durato sette mesi, il 4 luglio 1997 il rover Sojourner atterra su Marte, nell’ambito della missione scientifica della NASA per l’esplorazione di Marte, Mars Pathfinder. La sonda è stata lanciato il 4 dicembre 1996 a bordo di un razzo Delta II ed è atterrata nella Ares Vallis. Il rover ha analizzato il suolo e le rocce del sito di atterraggio ed ha effettuato diversi esperimenti. La missione è stata la prima di una serie a ...

Accadde oggi : il 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America : Con la dichiarazione d’Indipendenza sottoscritta da tutti i rappresentanti del Congresso, nascono il 4 luglio 1776 gli Stati Uniti d’America, che tuttora celebrano il 4 luglio come festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione sconfiggono la Gran Bretagna nel 1781 e dovranno attendere il 3 settembre 1783 per ottenere il riconoscimento da parte degli inglesi. 4 luglio, Independence Day: la festa dell’indipendenza americana, la ...

Accadde oggi : Italia '90 e Francia '98 - il 3 luglio rigori fatali per i Mondiali azzurri : Siamo a Berlino, il match - non uno qualunque ma la finale della Coppa del mondo - finisce 1-1, i supplementari anche. Si va ai calci di rigore e questa volta la sorte sorride agli azzurri. Per i ...

Accadde oggi : il 30 giugno 1934 la “Notte dei lunghi coltelli” : Adolf Hitler, conquistata la cancelleria tedesca, ordina la liquidazione dei dirigenti delle “Camicie brune” di Ernst Rohm, l’anima rivoluzionaria del nazismo. La strage, portata a termine dalle SS di Heinrich Himmler, avviene la notte del 30 giugno 1934 che viene ricordata come la “Notte dei lunghi coltelli“. L’epurazione contro i vertici delle SA, ovvero le squadre d’assalto naziste, riuniti a BadWiessee, ...

Accadde oggi : il 29 giugno 1798 nasce Giacomo Leopardi : Giacomo Leopardi, il poeta di “A Silvia” e de “L’Infinito” nasce a Recanati il 29 giugno 1798, figlio primogenito del conte Monaldo, col quale ebbe sempre rapporti tempestosi, e di Adelaide Antici. Viaggiò a Roma, Milano, Firenze, Pisa e a Napoli, dove si spense il 14 giugno 1837. L'articolo Accadde oggi: il 29 giugno 1798 nasce Giacomo Leopardi sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : il 28 giugno 1914 l’attentato di Sarajevo - l’inizio della I Guerra Mondiale : Il 28 giugno 1914 veniva assassinato a Sarajevo l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Asburgo. Con lui cade la moglie Sophie. L’assassino è lo studente ultra-nazionalista serbo Gavrilo Princip. L’attentato di Sarajevo fu assunto dal governo di Vienna come il casus belli che diede formalmente inizio alla I Guerra Mondiale. L'articolo Accadde oggi: il 28 giugno 1914 l’attentato di Sarajevo, l’inizio ...

Accadde oggi : il 27 giugno 1980 la tragedia di Ustica : Il 27 giugno 1980, al largo di Ustica, un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. L’aereo decollò dall’aeroporto di Bologna, diretto all’aeroporto di Palermo. La sera del 27 giugno si squarciò in volo all’improvviso e cadde nel braccio di mare compreso tra le isole tirreniche di Ustica e Ponza. Come si spiega sul sito web dedicato, “stragediUstica”, realizzato per ricordare e sensibilizzare ...