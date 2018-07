Abusi su Sara Tommasi | assolto agente

Abusi e violenze su Sara Tommasi - assolto Fabrizio Chinaglia : “Fatto non sussiste” : Accusato di aver approfittato delle condizioni di “inferiorità psichica” della showgirl Sara Tommasi, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla cocaina, per indurla ad avere rapporti sessuali anche con minacce e percosse, Fabrizio Chinaglia, agente del mondo dello spettacolo, è stato assolto da tutti i capi di imputazione “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Milano. La Procura aveva ...