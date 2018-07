Abusi e violenze su Sara Tommasi | assolto Fabrizio Chinaglia | “Fatto non sussiste”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Accusato di aver approfittato delle condizioni di “inferiorità psichica” della showgirl, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla cocaina, per indurla ad avere rapporti sessuali anche con minacce e percosse,, agente del mondo dello spettacolo, è statoda tutti i capi di imputazione “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Milano. La Procura aveva chiesto 8 anni per una serie di reati, tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione. La sentenza è stata emessa dalla quinta sezione (giudici Zamagni-Secchi-Santangelo) nel procedimento a carico di, difeso dal legale Giuliana Casti, scaturito dalla denuncia della showgirl (assistita dal legale Marco De Giorgio), laureata in Economia alla Bocconi, in passato anche ‘naufraga’ del programma ...