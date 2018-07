A venti anni dall' euro tocca al socialismo europeo dare una speranza di futuro

Luglio 2018 - 10 date da ricordare tra anniversari ed eventi : 1° Luglio Si celebra la giornata Internazionale delle Cooperative. Nel 1979, l’introduzione del Walkman da parte di Sony, il famoso lettore CD portatile che rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. In questo stesso giorno, 13 anni fa, l’Italia mette fine al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Dopo anni, si è tornato a parlare della sua possibile re-introduzione dopo che il ...

Estate Golfo Aranci - ecco il calendario degli eventi : c'è anche Gianna Giannini : ' Forti del successo di questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Fasolino " abbiamo deciso di continuare ad investire in grandi eventi e in spettacoli di qualità con un cartellone di iniziative ...

Enzo Ferrari : Da ragazzino sognatore a pilota dei primi anni venti : La Ferrari è seguita e amata in tutto il mondo ma anche la bellissima recensione di un giornale autorevole come il New York Times ha suscitato molto interesse. Infatti poco dopo la distribuzione ...

Bollate - ripagato a Cabassi il terreno del carcere dopo ventidue anni : Ci sono voluti 22 anni, una decina di giudizi e una montagna di carte Bollate, ma adesso il Tar sembra aver messo la parola fine a una vicenda che ha visto contrapposti lo Stato e il gruppo Bastogi ...

Imperia - ecco gli eventi di luglio e agosto del comitato San Giovanni : ... 11 luglio: Footloose 18 luglio: Musica & Solidarietà 25 luglio: Imperia's Got Talent 1 agosto: Io Canto Tutti gli spettacoli avranno luogo al Parco Urbano e l'ingresso sarà gratuito. Vi aspettiamo ...

Milano. Gli eventi dedicati a Leonardo a 500 anni dalla sua morte : “Milano e Leonardo”. Un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica al

Baglio-Palumbo (PD) : Verde pubblico - zero interventi in 2 anni : Roma – “Dopo due anni dall’insediamento della Giunta Raggi, la manutenzione del Verde a Roma e’ ferma al palo e parchi, ville storiche e giardini sono nel piu’ completo degrado con erba alta e rifiuti ovunque”. E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pd Marco Palumbo e Valeria Baglio. “I bandi non vengono aggiudicati e le pecore tosaerba non si sono più viste- proseguono i consiglieri- quale ...

Il festival 'La Milanesiana' a Verbania : al centro eventi Il Maggiore concerti 11 luglio con Giovanni Caccamo e13 luglio con Neri Marcorè. ... : www.lamilanesiana.eu La Milanesiana 2018 , alla sua 19° Edizione, è un rinomato festival nazionale di Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia e Teatro ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che, grazie ad un accordo con il Comune di Verbania e il teatro Il Maggiore, tocca per la seconda volta anche la nostra città con ...

Interventi di promozione dello spettacolo - Mortaruolo : "Contributi per tre realtà sannite" : ... alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico».

Ferrovie : Rfi - in Lombardia interventi tra Como San Giovanni e Carimate : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulle linee Milano-Como-Chiasso/Zurigo, Erstfeld-Bellinzona-Chiasso-Albate Camerlata-Milano centrale; S11 Chiasso-Como-Milano e S40 Malpensa Aeroporto T2-Varese-Mendrisio-Chiasso-Albate Camerlata, tra le stazioni di Como San Giovanni e Carimate sono stati programmati da Rete Ferroviaria Italiana nei fine settimana di luglio 7/8 e 21/22.Per ...

Rimini : domani la presentazione del libro per i 110 anni del Grand Hotel. Il calendario degli eventi : ... l'esperienza del lusso fanno essi stessi parte della narrazione, come se il Grand Hotel e Rimini stessa fossero l'incarnazione di quel sogno felliniano che ancora fa innamorare il mondo. Letizia ...

