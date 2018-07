A Open Championship sfida tra big

Golf – Scottish Boys Under 16 Open Championship : vittoria per l’azzurro Cristoni : L’italiano Matteo Cristoni ha vinto lo Scottish Boys Under 16 Open Championship l’azzurro Matteo Cristoni si è imposto con 275 (69 70 69 67, -9) colpi nello Scottish Boys Under 16 Open Championship disputato al Fortrose & Rosemarkie Golf Club (par 71), a Fortrose in Scozia. Con un ottimo giro finale, sottolineato da un 67 (-4) miglior score di giornata, ha superato il gallese Connor Owen (277, -7), il francese Martin Couvra ...