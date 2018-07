A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meetingmobilistico piùe più, ildiche si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione didal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito aliscrivendosi gratuitamente tramite il forum all’interno dell’apposita pagina del sito e_mob. Un risultato ottenuto in poche settimane che rende plausibile il traguardo delle 500 unità previste dagli organizzatori. Il ritrovo delle 500è fissato per sabato 29 settembre, ore 9.00, presso il parcheggio di via Gerolamo Cardano, a pochi passi da Palazzo Lombardia. I veicoli saranno schierati per marchio e modello a rappresentare l’intera offerta commerciale ...