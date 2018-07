A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito al raduno iscrivendosi ...

Milano si prepara ad omaggiare Leonardo a 500 anni dalla morte : L'opera di Leonardo non sarà rappresentata solo dal punto di vista pittorico, ma anche sul palcoscenico, grazie ad una serie di spettacoli come Il miracolo della cena in cui verranno letti alcuni ...

Milano. Gli eventi dedicati a Leonardo a 500 anni dalla sua morte : “Milano e Leonardo”. Un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica al

Milano celebra Leonardo a 500 anni morte : Milano, 05 LUG - A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, Milano - città in cui il genio ha vissuto il periodo più fecondo e creativo - si prepara a celebrarlo con un palinsesto di iniziative e ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 21.500 punti (3 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 04:11:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 21.500 punti (2 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia una nuova settimana con pochi dati in agenda. Il Ftse Mib riparte sopra i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 04:21:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari ancora sotto i 21.500 punti (29 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari ci sono diversi dati macroeconomici in agenda. Il Ftse Mib riparte sotto i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 04:04:00 GMT)

Milano - «l'Islam non è terrorismo» : il pm chiede multa di 7500 euro per Belpietro : Il giornalista Maurizio Belpietro , LaPresse, Alle ultime battute il processo , con rito abbreviato, al giornalista Maurizio Belpietro per il titolo con cui, all'indomani della strage al settimanale ...

Milano 2019. Servizio di assistenza educativa agli oltre 4.500 alunni con disabilità : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee guida per la formazione di un elenco di soggetti del Terzo Settore