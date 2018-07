A 5 anni scrive le sue ultime volontà | Lasciate le mie ceneri su un albero

Juventus - ecco CR7 : “Qui per scrivere la storia. 33 anni? Io sono diverso dagli altri” : ecco CR7- Cristiano Ronaldo si presenta al suo nuovo pubblico. Sala stampa presa d’assalto. Oltre 200 giornalisti accreditati. Cristiano Ronaldo è stato chiaro e diretto. “SCELTA SEMPLICE” “È stata una decisione facile per la dimensione del club. Un passo molto importante per la mia carriera. E’ il miglior club italiano, un grande allenatore, un grande […] L'articolo Juventus, ecco CR7: “Qui per scrivere ...

Francia a caccia del titolo mondiale dopo 20 anni - la Croazia vuol riscrivere la storia : 4 La vigilia di una finale dei Mondiali di calcio [VIDEO] è sempre la stessa. Non si dorme la notte, la tensione è altissima e la posta in palio non ha assolutamente eguali in quello che viene considerato il gioco più bello del mondo. Sollevare la Coppa del Mondo corrisponde ad entrare nella leggenda di questo sport, i giocatori di Francia e Croazia ne sono consapevoli. Ma nelle rispettive nazioni, l'attesa è vissuta in maniera ...

Galles - a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio : “Fate un lavoro stupefacente” : Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” Attraverso i social network la piccola Kelcea ha fatto arrivare ai pompieri che hanno operato nella Valle del Rheidol il suo speciale grazie Continua a leggere L'articolo Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” proviene da ...

Bimba di 10 anni scrive ai pompieri : “Grazie - fate un lavoro fantastico”. La lettera è virale : Attraverso i social network la piccola Kelcea, una bambina del Galles di 10 anni, ha fatto arrivare ai pompieri che hanno lottato contro il fuoco per mettere in sicurezza una quindicina di case nella Valle del Rheidol il suo speciale grazie. La lettera ritwittata dallo stesso capo della brigata, Jennie Griffiths.Continua a leggere

Malato di cancro a 5 anni scrive le sue ultime volontà : «Ai miei funerali voglio ghiaccioli e Batman». Domani l'addio : «Non avevamo mai parlato del suo funerale, ma lui, nonostante avesse solo cinque anni, era consapevole di dover morire. È proprio per questo che ha voluto scrivere il suo stesso...

Cristiano Ronaldo scrive agli ex tifosi : «I 9 anni al Real i più felici della mia vita» : Cristiano Ronaldo, nel momento del suo passaggio alla Juventus ha voluto pubblicare una lettera ai suoi ex tifosi per ringraziare loro e tutte le persone che hanno lavorato in questi anni per il Real ...

Giovanni Murro - uccise moglie Federica Madau a coltellate/ Lettera choc dal carcere : scrive come se fosse lei : Giovanni Murro, il marito-killer di Iglesias scrive un tema indossando i panni della vittima, Federica Madau. Qualche mese fa la prima missiva dal carcere.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Ladro pentito restituisce 385 euro quattro anni dopo il furto e scrive alla derubata : 'Mi perdoni' : CONEGLIANO - Ha restituito tutto il maltolto a distanza di tanto tempo, forse non sopportando più quel senso di colpa che continuava a tormentarlo. E con tanto di scuse. Un gesto incredibile di un ...

Sono 35 anni che a scrivere di me sono solo uomini : A volte sento di non poterne più di insistere, ma non mi capacito di come certi aspetti di questo lavoro rimangano un dominio maschile. Leggi