51 anni fa l’addio a John Coltrane | per ricordarlo ecco Both Directions at Once | The Lost

Australia - Tim Cahill annuncia l’addio alla Nazionale dopo 14 anni : Tim Cahill ha deciso di dire basta con la Nazionale Australiana, un calciatore che ha fatto la storia del calcio per quanto concerne i socceroos L’attaccante Australiano Tim Cahill ha annunciato l’addio alla Nazionale dopo 14 anni con la maglia dei ‘socceroos’. “E’ arrivato il giorno di appendere gli scarpini al chiodo -ha spiegato su twitter il calciatore- Non ho parole per spiegare cosa rappresenta per ...

L’addio di Emanuela Folliero dopo 28 anni : «A tutti - una vita piena di gioia» : L’annuncio arriva intorno all’una e mezza di notte: è l’ultimo della sua carriera. «Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete e vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia». Sono queste le parole che Emanuela Folliero sceglie per salutare i telespettatori di Rete 4 dopo ventotto anni di onorato servizio, mezzobusto sorridente e voce calda e ...

Do you remember Brexit??Come va l’economia britannica a due anni dal voto per l’addio alla Ue : Due anni dopo, le tendenze sono ormai chiare. Brexit non è ancora una realtà, la Gran Bretagna fa ancora parte integrante dell’Unione europea e tutti gli effetti legati alla decisione di uscire dalla Ue sono determinati dalle semplici aspettative, alle quali si aggiungeranno i costi e i benefici generati dai nuovi regimi commerciali. Nel frattempo sono aumentate esportazioni e investimenti dall’estero, ma anche le importazioni. I prezzi hanno ...

Uno Mattina in Famiglia : l’addio dopo 22 anni di Tiberio Timperi : Tiberio Timperi A due giorni dall’addio in lacrime di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, in quel di Rai1 è arrivato il momento di un altro storico saluto. Quest’oggi, dopo ben 22 anni, Tiberio Timperi ha, infatti, lasciato la conduzione di UnoMattina in Famiglia. Il giornalista, che dal prossimo autunno sarà alla guida de La Vita in Diretta, era approdato alla guida della trasmissione ideata da Michele Guardì nell’autunno del 1996, ...

Fiat Punto - l’addio. Stop alla produzione in estate - dopo 25 anni di carriera : dopo un quarto di secolo di onorata carriera, Fiat si accinge a ‘mettere il Punto’ all’esistenza della Punto: salvo rocambolesche sorprese dell’ultima ora, sembra confermato che la piccola compatta torinese non avrà un futuro produttivo oltre la generazione attuale del modello, sulla breccia dal 2005 e prossimo al pensionamento. Lo Stop alla linea di produzione della SATA di Melfi (PZ) è atteso nella prima metà di agosto. Non si tratta, ...