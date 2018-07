500 anni dalla morte di Leonardo | Milano si prepara a celebrarlo

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...

Migranti - Salvini : 'Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini' (VIDEO) : Matteo Salvini a Innsbruck - durante la riunione informale dei ministri degli Interni dell'Ue - è intervenuto ancora una volta sulla questione Migranti [VIDEO]: Sono arrivati dalla Nigeria 60mila Migranti, nella maggior parte dei casi non profughi, e siamo riusciti ad espellerne 700. Partendo da questo presupposto, il leader della Lega ha sottolineato che, continuando di questo passo, siccome: L'Italia ha un pregresso di 500mila clandestini, se ...

Le 'spie' di Mosè in un antico mosaico di 1.500 anni fa : L'antica iscrizione in ebraico 'in due con una stanga' si riferisce alla vicenda biblica di Mosè che spedisce delle spie in Cananea. Essi ritornano carichi di grappoli d'uva talmente grandi da ...

Milano si prepara ad omaggiare Leonardo a 500 anni dalla morte : L'opera di Leonardo non sarà rappresentata solo dal punto di vista pittorico, ma anche sul palcoscenico, grazie ad una serie di spettacoli come Il miracolo della cena in cui verranno letti alcuni ...

La 500 Spiaggina compie 60 anni : Le strade di Capri parlano ancora di lei. Era l’estate del 1958 quando la 500 Spiaggina fece il suo debutto tra i vicoli della famosa cittadina accompagnando vip, attori, cantanti e imprenditori. Simbolo degli anni Sessanta, l’iconica auto quest’anno compie 60 anni e per celebrare questo importante traguardo Lapo Elkann, Direttore Creativo di Garage Italia, ha fatto rinascere l’essenza della Dolce Vita ideando un modello speciale, tributo ...

Giovanni della Croce santo poeta del '500 : Rino Cammilleri Quando lo canonizzarono, nel 1727, il corteo fu spagnolescamente maestoso, c'era pure il re Filippo V. Eppure era lo stesso uomo che nel 1578 era dovuto scappare dal carcere tramite ...