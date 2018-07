5 euro di credito Wind in omaggio per le SIM acquistate con PayPal

FS Italiane - firmata una nuova linea di credito da 2 miliardi di euro : Teleborsa, - nuova linea di credito per Ferrovie dello Stato Italiane . La società operante nel trasporto ferroviario italiano ha firmato un nuovo Facility Agreement di tipo revolving e committed - ...

Bari - imprenditore non paga Iva : assolto/ Ultime notizie : vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali : Bari, imprenditore non paga Iva: assolto. Rocco Lombardi, ex amministratore unico dell'azienda, vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:34:00 GMT)

BofA : grandi investitori corti sul credito europeo. Perchè? : La qustione politica Punto interrogativo che cresce di fronte agli ultimi risultati delle amministrative italiane che danno vincitrice la Lega, ovvero la frangia che nella coalizione di governo ha ...

Credito Valtellinese sale verso 0 - 098 euro : Prepotente rialzo per Credito Valtellinese , che mostra una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Credito Valtellinese è più fiacca rispetto all'andamento ...

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori per salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...