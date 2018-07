4 Ristoranti | ristoratore accusa il programma di Borghese | «E’ tutto costruito Ti fanno

davidemaggio

(Di martedì 17 luglio 2018) Gourmetteria di Padova a 4“Mi inducevano in errore, mi tiravano tranelli”. E’ l’che Daniele Bovolato, proprietario della Gourmetteria di Padova, lancia a 4, ildi SkyUno condotto da Alessandro, che l’ha visto tra i protagonisti della puntata trasmessa lo scorso 12 luglio. Arrivato ultimo nella sfida tra i quattrocon bar nella città veneta, ilcontesta duramente l’immagine che la trasmissione ha dato alla sua Gourmetteria: “Non m’interessava vincere né fare pubblicità al mio locale. Fortunatamente i clienti non mi mancano. Volevo semplicemente far conoscere a tutti lo spirito che mi ha portato ad aprire un posto come la Gourmetteria. Ma l’immagine che ne è uscita dalnon corrisponde assolutamente alla realtà“ ha dichiarato al Mattino di Padova. ...