4 migranti annegati dopo essersi tuffati dal barcone a Linosa Indagati gli 11 presunti

migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati . Una ...

migranti - 4 annegati a Linosa. Fermati in 11 : "Sono scafisti" : Tragedia sabato scorso al largo di Linosa. Ai Fermati contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati . Una ...

migranti - trenta si buttano in mare da un barcone : quattro annegati : Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Continua a leggere L'articolo Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati proviene da NewsGo.