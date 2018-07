14 Luglio 2018 | Roger Waters Live a Roma | un messaggio di speranza per tutti noi

ROCKY/ Su Rai 3 il film con Alberto Parodossi e Ruben Aprea (oggi - 17 Luglio 2018) : ROCKY, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Alberto Parodossi, Ruben Aprea e Giorgia Cardaci, alla regia Daniele Pini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:23:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 16 Luglio 2018. Temptation Island 21.5% - Tutto può Succedere 14.7% : Temptation Island - Riccardo Su Rai1 Tutto può Succedere ha conquistato 2.956.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.885.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Fast and the Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e a seguire Tiki Taka Russia ...

LA VERITA' E' CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA/ Su Rai Movie il film con Ginnifer Goodwin (oggi - 17 Luglio 2018) : La verità è che non gli PIACI ABBASTANZA, il film in onda su Rai Movie oggi in prima serata Nel cast: Ginnifer Goodwin e Jennifer Aniston, alla regia Ken Kwapis. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Ascolti tv lunedì 16 Luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tutto può succedere 3, quinta puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Desconocido - Resa dei conti ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Temptation Island ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The Fast and Furious: Tokyo Drift ha ...

Offerte di lavoro Ryanair in Italia : selezioni Luglio ed agosto 2018 : Le Offerte di lavoro Ryanair di luglio ed agosto 2018 sono indirizzate agli assistenti di volo. La più famosa compagnia aerea low cost ha organizzato degli appuntamenti dedicati alle selezioni, che si svolgono in diverse città e permettono agli interessati di sostenere un colloquio. Ryanair: date e luoghi delle selezioni in Italia Ryanair ha organizzato incontri in diverse città, per i colloqui come assistenti di volo. L’operazione di ...

LA VERA STORIA DI JACK LO SQUARTATORE/ Su Canale Nove il film con Johnny Deep (oggi - 17 Luglio 2018) : Il film La VERA STORIA di JACK lo SQUARTATORE va in onda su Canale Nove oggi in prima serata. Nel cast: Johnny Depp, alla regia Allen e Albert Hughes. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:56:00 GMT)

TRANSFORMERS/ Su Italia 1 il film con Shia LaBeouf e Megan Fox (oggi - 17 Luglio 2018) : Il film TRANSFORMERS va in onda su Italia 1 oggi, martedì 17 luglio 2018. Nel cast figurano Shia LaBeouf, Megan Fox, Rachael Taylor, alla regia Michael Bay. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:55:00 GMT)

THE ROMANTICS - INTRECCI D'AMORE/ Su Cielo il film con Katie Holmes (oggi - 17 Luglio 2018) : The ROMANTICS - INTRECCI D'AMORE va in onda su Cielo oggi in prima serata. Nel cast tra gli altri Katie Holmes e Anna Paquin, alla regia Galt Niederhoffer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:41:00 GMT)

SEGNALI DAL FUTURO/ Su Rete 4 il film con Nicola Cage (oggi - 17 Luglio 2018) : SEGNALI dal FUTURO è il fim che va in onda su Rete 4 oggi in prima serata. Nel cast: Nicolas Cage, Chandler Canterbury e Rose Byrne, alla regia Alex Proyas. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:37:00 GMT)

THE GOOD DOCTOR/ La serie tv evento con Freddie Highmore di Bates Motel. Anticipazioni del 17 Luglio 2018 : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 17 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il giovane chirurgo Shaun sfrutta il suo autismo per risolvere casi complicati.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:36:00 GMT)

NoiPA cedolino Luglio 2018/ Pagamento stipendi PA : le lamentele dei dipendenti sui social : NoiPA cedolino luglio 2018, Pagamento stipendi Pubblica Amministrazione: visibile importo in anteprima, il percorso da seguire sul portale. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere 3 vs Temptation Island | Dati Auditel 16 Luglio 2018 : Chi ha vinto, secondi gli Ascolti tv di ieri, 16 luglio 2018, fra Tutto può succedere 3 e Temptation Island 2018? Sfida accesa fra Rai 1 e Canale 5. Entrambi hanno proposto nuove puntate di programmi molto amati. Da un lato la fiction con Giorgio Colangeli, Maya Sansa, Pietro Sermonti e tutti gli altri, dall’altro giovani coppie in crisi e pronte a mettersi in gioco fra tentazioni, ripicche e scherzi innocenti. Ecco tutti i Dati Auditel ...

Il punto sulle commodities 17 Luglio 2018 - [video] : ... in attesa di futuri aumenti dei tassi d'interesse USA, soprattutto dopo i solidi dati del mercato del lavoro USA che confermano l'andamento robusto dell'economia. Non c'è pace per il rame , che ...

