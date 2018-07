wired

: 10 gadget solidali, benefici ed ecologici - micheleiurillo : 10 gadget solidali, benefici ed ecologici - aug_bologna : RT @GetConnected_it: Queste sono le borracce #solidali di @Join_the_pipe, #nonprofit che si occupa di accessibilità all'acqua. Siamo felic… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Spesso ci si sente terribilmente in colpa dopo aver fatto shopping compulsivo, soprattutto in tempi di crisi, così come in tempi di saldi (entrambe le cose molto attuali). Eppure esiste il modo per dire addio ai ripensamenti e ai rimuginii da click o pin del bancomat facili. Basta concentrarsi su prodotti il cui ricavato abbia un lato solidale: in beneficenza, a sostengno della ricerca contro i tumori, in aiuto delle persone in difficoltà o anche pro lotta ecologica per preservare l’ambiente… Quindi per idee regalo, bomboniere da matrimonio, comunione o battesimo che sia oppure anche come cadeau che semplicemente ci si vuole concedere, perché non rivolgersi a quella ahinoi striminzita fetta di mercato volta a vendere prodotti il cui ricavato viene in parte (e a volte in toto) devoluto a fin di bene? Dal cane di stoffa Tommy nato dalla collaborazione del brand di sportwear Aquarama ...