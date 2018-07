YI esagera con il Prime Day | codici sconto sui migliori prodotti per tutta la settimana!

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini ha esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Diciotti - Di Maio sta con Mattarella : 'Bene l'intervento. Salvini esagera? Non me ne frega niente' : L'intervento di Sergio Mattarella per sbloccare il caso della Diciotti terremota il governo. Non solo lo 'stupore' espresso da Matteo Salvini . Già, perché il mattino dopo arrivano anche le ...

Barbara D'Urso sgridata da Piersilvio Berlusconi : 'Al GF 15 hanno esagerato' : Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv 2018-2019 ha parlato anche di Barbara D'Urso e del suo ritorno al Grande Fratello 15, trasmesso la scorsa primavera su Canale 5. Gli ascolti del programma sono stati abbastanza positivi, anche se il reality show è stato al centro di numerose polemiche per le diverse scene di violenza che abbiamo visto in quei mesi. Berlusconi ...

Piersilvio Berlusconi sul GF 15 : “non ho provato imbarazzo - ma forse stiamo esagerando” : Piersilvio Berlusconi ha rotto il silenzio sul Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso: ecco cosa ha detto l’amministratore delegato Mediaset L’ultima edizione del Grande Fratello 15 ha fatto discutere. Inutile negarlo, il reality show versione NIP condotto da Barbara d’Urso ha generato non poche polemiche per via di alcune uscite di senno dei concorrenti. A distanza di circa un mese dalla finale che ha visto trionfare ...

Mistero Grande Fratello - sparito dai palinsesti - Berlusconi : «Forse stiamo esagerando» : Il Grande Fratello 15 è sta una delle edizioni più controverse e chiacchierate di questa ultima stagione e durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2018/2019, la sua 'sparizione' all'interno ...

Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi - Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...” : Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi, il Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...”, le dichiarazioni del direttore d'azienda dopo la presentazione dei palinsesti.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Piersilvio Berlusconi e il GF15 : «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando - ma non ho provato imbarazzo» : Barbara D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019. Piersilvio Berlusconi si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una ...

Palinsesti Mediaset - Piersilvio Berlusconi sul trash al Grande Fratello : “Ho pensato Barbara e gli autori stanno esagerando” : Rete 4 cambia completamente pelle e lo fa proponendo il maggior numero di novità. Nuovi volti, nuovi programmi e una nuova linea editoriale. “Vogliamo restituire a Rete 4 una ricchezza che una rete generalista deve avere, passeremo da trenta serate autoprodotte a quasi sessanta”, ha spiegato il direttore Sebastiano Lombardi. Dalla Rai arrivano Roberto Giacobbo, che condurrà il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il ...