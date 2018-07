ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Yemen, carceri segrete e torture. Qual è il ruolo degli Emirati arabi uniti?) è stato pubblicato su… - Noovyis : Un nuovo post (Yemen, carceri segrete e torture. Qual è il ruolo degli Emirati arabi uniti?) è stato pubblicato su… - TutteLeNotizie : Yemen, carceri segrete e torture. Qual è il ruolo degli Emirati arabi uniti? - Cascavel47 : Yemen, carceri segrete e torture. Qual è il ruolo degli Emirati arabi uniti? -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Mentre la scarsa attenzione ricevuta dal conflitto in corso dal marzo 2015 nelloè per lo più riservata all’a Saudita (e giustamente, dato anche che l’Italia le ha ripetutamente fornito bombe), quasi nulla si sa sul, messo in luce negli ultimi giorni da un rapporto di Amnesty International. Da quando, nel marzo 2015, hanno aderito alla coalizione guidata dai sauditi, glihanno creato, addestrato, equipaggiato e finanziato varie forze di sicurezza locali, tra cui la Cintura di sicurezza e la Forza di élite, e costruito alleanze con singoli responsabili della sicurezzaiti, aggirando il governo locale. Amnesty International ha svolto ricerche su 51 uomini arrestati da tali forze tra marzo 2016 e maggio 2018 nelle provincie di Aden, Lahj, Abyan, Hadramawt e Shabwa. Molti di essi hanno trascorso periodi di sparizione ...