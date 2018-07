Xiaomi Redmi Note 5 in Super Offerta a 163 euro : Torna nuovamente in Offerta l’ottimo Xiaomi Redmi Note 5 che potete compralo nella versione Nera con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna a circa 163 euro con il nostro codice sconto Codice sconto Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB a solo 163€ Ritorna in Offerta e per un periodo di tempo limitato il Redmi Note […]

Xiaomi Mi A2 Lite compare su uno store online polacco - con la scheda di Redmi 6 Pro : Xiaomi Mi A2 Lite potrebbe essere realizzato sulla base di Xiaomi Redmi 6 Pro, secondo quanto riporta uno store online polacco. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite compare su uno store online polacco, con la scheda di Redmi 6 Pro proviene da TuttoAndroid.

Niente rollback da MIUI 10 Global Beta per Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro : Il team MIUI informa i possessori di Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro dell'impossibilità di effettuare il rollback una volta installata MIUI 10 Global Beta. L'articolo Niente rollback da MIUI 10 Global Beta per Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A - con 4+64 GB di memoria : A sorpresa Xiaomi ha annunciato una nuova versione di Xiaomi Redmi 6A, dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, dal prezzo aggressivo. L'articolo Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A, con 4+64 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Dal 10 luglio lo Xiaomi Redmi 6A in Cina nella variante 3 GB di RAM e 32 GB di storage : A partire da martedì 10 luglio lo Xiaomi Redmi 6A sarà disponibile anche in una seconda versione, caratterizzata da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata L'articolo Dal 10 luglio lo Xiaomi Redmi 6A in Cina nella variante 3 GB di RAM e 32 GB di storage proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi Note 5 riceveranno a breve Android 8.1 Oreo : Dopo aver rilasciato Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il produttore cinese sta per aggiornare all'ultima versione di Android anche Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi Note 5 riceveranno a breve Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Fastweb abbraccia Xiaomi : da oggi acquistabili Xiaomi Mi MIX 2 - Redmi 5 e Redmi 5 Plus : Anche Fastweb sigla un accordo con Xiaomi per la vendita di smartphone, in abbinamento a una delle offerte proposte dall'operatore telefonico. L'articolo Fastweb abbraccia Xiaomi: da oggi acquistabili Xiaomi Mi MIX 2, Redmi 5 e Redmi 5 Plus proviene da TuttoAndroid.

Prima presunta immagine per Xiaomi Mi MIX 3 mentre Redmi 6 e Redmi 6A arrivano in Europa : mentre Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A arriveranno nell'Europa orientale da metà luglio, ecco una Prima possibile immagine di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Prima presunta immagine per Xiaomi Mi MIX 3 mentre Redmi 6 e Redmi 6A arrivano in Europa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 e 6A potrebbero arrivare in Europa - Italia compresa - a metà luglio : Le informazioni sul mondo Xiaomi corrono sempre veloci in rete, soprattutto da quando la società cinese è sbarcata ufficialmente in alcuni importanti mercati europei . Ed è proprio riguardo al nostro mercato che arrivano ...

MIUI 10 China Developer arriva su Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X : Continua a crescere il numero di dispositivi per cui è disponibile MIUI 10 China Developer. Oggi tocca a Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X. L'articolo MIUI 10 China Developer arriva su Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo con EMUI 9.5 il 29 giugno in India : Dall'India arriva la notizia dell'imminente rilascio di Android 8.1 Oreo con MIUI 9.5 per lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo con EMUI 9.5 il 29 giugno in India proviene da TuttoAndroid.

Come installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Xiaomi Redmi Note 5 si veste di rosso : disponibile da domani : È proprio con una novità estetica che in Xiaomi puntano per mantenere il Redmi sulla cresta dell'onda. È stata annunciata una nuova colorazione rossa L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si veste di rosso: disponibile da domani proviene da TuttoAndroid.