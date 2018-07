Xiaomi Mi A2 è in arrivo e sarà un Android One

Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition ufficiale e in arrivo in Giappone : Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition è una nuova versione dello smartphone lanciato nei mesi scorsi che il produttore cinese si appresta ad immettere sul mercato L'articolo Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition ufficiale e in arrivo in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 : in arrivo le Animoji e forse niente lettore nel display per il modello “base” : La versione "base" di Xiaomi Mi 8 potrebbe utilizzare un classico lettore di impronte nella cover posteriore, mentre potrebbero arrivare anche le Animoji. L'articolo Xiaomi Mi 8: in arrivo le Animoji e forse niente lettore nel display per il modello “base” proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 o Mi MIX 2S in arrivo in Italia e Francia : Xiaomi preannuncia che in Italia e Francia è in arrivo un misterioso smartphone: potrebbe trattarsi di Xiaomi Redmi S2 o Xiaomi Mi MIX 2S. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi Redmi S2 o Mi MIX 2S in arrivo in Italia e Francia proviene da TuttoAndroid.