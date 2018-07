Wolfenstein II ha venduto molto poco su PC | secondo un leak provenienti da Steam

eurogamer

(Di lunedì 16 luglio 2018) Wolfenstein II: The New Colossus ha ottenuto molti riconoscimenti ed in generale è stato apprezzato da pubblico e critica. Questo però non è bastato a portare le vendite su alti livelli. Come riporta Twinfinite, una stima di NPD del mese di ottobre ha portato alla luce il fatto che Wolfenstein II: The New Colossus non è riuscito a piazzarsi nella top 10 dei giochi più venduti, seguito a ruota da Prey, altro titolo Bethesda acclamato ma che ha riportato risultati di vendita non troppo brillanti. Wolfenstein II avrebbe avuto solo 549,457 di giocatori fino al primo luglio, più di un milione in meno rispetto al primo capitolo. La situazione è preoccupante, in quanto non si sono raggiunte le vendite nemmeno di The Old Blood, il DLC standalone di The New Order.