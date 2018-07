Windsurf – Coppa Italia | tre vittorie e due argenti per la Techno 293 del Circolo Surf

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Altro successo della squadra agonistica293 delTorbole alladi Cagliari: tree due. Nicolò Renna ai mondiali Giovanili in Texas, con prime regate lunedì Tre giorni di regata a Cagliari per la terza tappa di293 FIV, valevole l’assegnazione dei titoli nazionali di classe della tavole a vela giovanile. Sul Golfo del Poetto si sono avute tutte le condizioni di vento: medio sui 16 nodi e un po’ d’onda, leggerissimo e anche vento da terra di maestrale, tipico di Cagliari. La manifestazione è stata organizzata da undi esperienza come iling Club Cagliari, che ha saputo offrire il meglio sia a terra che in mare. “Sono molto soddisfatto dei risulti dei ragazzi – ha commentato al suo ritorno l’allenatore delTorbole Dario Pasta – Partendo dai più piccoli, sia Rocco Sotomayer, ...