Vuelta a España 2018 | Chris Froome senza limiti! Il britannico sogna di vincere tutti i

: Se dovesse vincere il Tour de France 2018, è probabile che @chrisfroome sarà al via anche alla Vuelta a España 2018… - StrongCycling : Se dovesse vincere il Tour de France 2018, è probabile che @chrisfroome sarà al via anche alla Vuelta a España 2018… - Trudgin : RT @Cyclingtimenews: ??7 tappe al GIRO D'ITALIA ??11 tappe al TOUR DE FRANCE ??4 tappe alla VUELTA A ESPANA #AUGURI ?? a... @AndreGreipel ???? Il… - Cyclingtimenews : ??7 tappe al GIRO D'ITALIA ??11 tappe al TOUR DE FRANCE ??4 tappe alla VUELTA A ESPANA #AUGURI ?? a... @AndreGreipel ????… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Sedovesseil Tour de France non è escluso che potrebbe prendere il via alla“. Con queste parole il direttore sportivo del Team Sky Nicolas Portal ha rivelato alla stampa quelli che potrebbero essere i propositi futuri del “keniano bianco“. Un annuncio a sorpresa vista la stagione sostenuta dal corridoreche, dunque, va a caccia di nuovi record, intenzionato a fare la storia., attualmente impegnato nel Tour de France, è motivato a realizzare la magica doppia Giro-Tour nello stesso anno come Marco Pantani nel 1998. Un qualcosa di irreale per i comuni mortali ma non per il campione della Sky che sembra averei mezzi per puntare ad un obiettivo così ambizioso. Le difficoltà enormi nella gestione delle energie, infatti, non spaventano il 4 volte vincitore della Grande Boucle che nella Corsa Rosa ...