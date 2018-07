Volley | la Lega Femminile ha ufficializzato le partecipanti ad A1 e A2

Volley : Superlega - Gabriele Nelli torna a giocare a Trento : Trento -A tre giorni dalla conclusione del Volley mercato estivo 2018, Trentino Volley completa una delle ultime operazioni, inserendo nuovamente nel proprio roster Gabriele Nelli . Il ventiquattrenne ...

Volley : tutti i premiati della Lega per la stagione 2017/2018 : BOLOGNA- Il primo atto della nuova stagione sarà 'La Prima Battuta' il 19 luglio, ouverture del 74° Campionato e dei Calendari della Serie A Credem Banca 2018/19 in programma al ' Fico Eataly World' ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - la VBC Apis Casalmaggiore si prende la 14ª edizione della Supercoppa Italiana : La quattordicesima edizione della Supercoppa Italiana è della VBC Apis Casalmaggiore Prima, storica vittoria della VBC Apis Casalmaggiore nella Supercoppa Italiana: nella seconda tappa della Samsung Lega Volley Summer Tour, le casalasche si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, impedendo alla formazione toscana di conquistare, per la terza volta consecutiva, il titolo messo in palio nel corso dell’evento ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – Supercoppa Italiana : Scandicci e Casalmaggiore si contendono la 14ª edizione : Samsung Lega Volley Summer Tour: Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore si contenderanno la 14ª Supercoppa Italiana. Appuntamento alle 16:30 alla Beach Arena di Cesenatico Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore, una finale dal risultato non scontato e che regalerà grandi emozioni agli spettatori che saranno presenti alla beach arena allestita in piazza Andrea Costa a Cesenatico: la 14^ Supercoppa Italiana di Sand ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - tutto pronto per la finale della Supercoppa italiana : Samsung Lega Volley Summer Tour: le semifinaliste della 14^ Supercoppa italiana di Sand Volley 4X4. Appuntamento domenica alla Beach Arena di Cesenatico Cesenatico, città di mare e Sand Volley! Ha preso il via alla Beach Arena allestita in Piazza Andrea Costa la 14^ edizione della Supercoppa italiana di Sand Volley 4X4, seconda tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, l’evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A ...

Volley : Superlega - Marco Vitelli - linea verde per Vibo : ...in Campionato e Champions League e disputa numerose competizioni giovanili a livello nazionale Nel mese di settembre del 2015 fa parte della rosa della nazionale italiana al Campionato del Mondo ...

Volley Superlega : Zingel - acquisto super per Castellana Grotte : Dai suoi occhi traspare quell'entusiasmo di chi sente di stare per cominciare un nuovo capitolo professionale dopo un anno a Trento dal quale forse si attendeva qualcosa di più: ' Lo sport è così ci ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – A Cesenatico la Supercoppa Italiana : Samsung Lega Volley Summer Tour: da sabato a Cesenatico la 14ª Supercoppa Italiana. Tutte le news sul secondo weekend di Sand Volley 4×4, sui social con l’hashtag #LVST18 Ultimi preparativi nella Beach Arena di Piazza Andrea Costa, a Cesenatico, in vista della 14^ Supercoppa Italiana di Sand Volley 4×4. Sabato 14 luglio prenderà il via sulle coste della Romagna la seconda tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, ...

Volley : Superlega - Latina riporta in Italia l'opposto Filip Gavenda : Latina -La Top Volley ha scelto il nuovo opposto per la prossima stagione. Si tratta del 22enne slovacco Filip Gavenda, due metri di altezza che completerà il reparto della squadra di Tubertini ...

Volley : Superlega - Filip Gavenda è l'opposto di Latina : LE PAROLE DI Filip Gavenda- ' Sono molto felice di essere di nuovo in Italia, un campionato che mi piace moltissimo perché mi dà la possibilità di confrontarmi con i giocatori più forti del mondo ed ...

Volley mercato - sfida legale tra Simon e Sada : Civitanova vuole il fortissimo centrale cubano! Arriva subito? : Civitanova vuole chiudere il Volley mercato con un grandissimo colpo a sensazione ma l’approdo di Simon alla Lube è ancora in alto mare. Il fortissimo centrale di origini cubane ha aperto un contenzioso con il Sada Cruzeiro, corazzata già Campione del Mondo in cui l’ex giocatore di Piacenza ha militato nelle ultime stagioni. Conosciutissimo in Italia per la sua esperienza ai Lupi, dove si è fatto apprezzare per i suoi muri granitici ...

Volley : Superlega - Siena ha il vice Moarouf - è l'argentino Giraudo : LA CARRIERA- Anno 1998, due metri di altezza, cresciuto nel Rivadavia da Villa María, Córdoba, Matias proviene da una famiglia con questo sport nel sangue: anche suo fratello gioca con successo a ...

Volley : Superlega - Latina parla argentino : arriva Palacios : Da piccolo ha giocato anche a calcio nel ruolo di portiere prima di scegliere, tre anni dopo, la pallavolo come suo sport: in carriera ha giocato con le varie nazionali giovanili del suo paese, nel ...