Volley | Europei U20 2018 | Italia sciupona | la Russia vince in rimonta da 0-2 Semifinali

Lupo-Nicolai Kolaric-Basta agli Europei di beach volley 2018

Volley : Europei Under 20 - l'Italia fa il bis con la Turchia : KOTRIJK, BELGIO,- Secondo successo per gli azzurrini di Monica Cresta agli Europei Under 20 Maschili . Dopo la vittoria di ieri contro la Francia, infatti, l'Italia ha saputo ripetersi battendo per 3-...

Volley - Europei U20 2018 : l’Italia surclassa la Turchia - Recine e Lavia sugli scudi. Seconda vittoria degli azzurrini : L’Italia prosegue alla grande la propria avventura agli Europei U20 di Volley maschile in corso di svolgimento a Kortrijk (Belgio). Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro la Francia, hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-29; 25-19; 20-25; 25-23) e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, poi ha commesso qualche errore di troppo nella terza ...

Beach Volley – Europei 2018 : tre coppie italiane in Olanda : Campionati Europei di Beach Volley: tre le coppie azzurre in Olanda Tutto è pronto in Olanda per il Campionato Europeo di Beach Volley 2018 che si svolgerà in quattro città: L’Aia, Rotterdam, Utrecht e Apeldoorn dal 15 al 22 luglio. Tre saranno le coppie italiane presenti alla rassegna continentale: Paolo Nicolai-Daniele Lupo, Marco Caminati-Enrico Rossi, Marta Menegatti-Laura Giombini. I primi a scendere in campo saranno Caminati-Rossi, ...

Volley : Europei Under 20 - gli azzurrini di Monica Cresta affrontano la Francia : KORTRIJK, BELGIO,- L'attesa sta per finire. La nazionale Under 20 Maschile di Monica Cresta è pronta all'esordio nell'Europeo di categoria in calendario domani alle ore 20.00 a Kortrijk contro la ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Ecco i grandi favoriti della rassegna continentale : Pole position, seconda fila e outsider di lusso. Tra le 24 coppie al via dei due tornei che assegnano da domenica il titolo continentale di Beach volley 2018 sulla sabbia olandese, proviamo a sbilanciarci e a stilare la classifica dei favoriti della vigilia, sapendo che i pronostici sono fatti per (non) essere rispettati, soprattutto nel Beach volley e soprattutto in questa stagione. TORNEO MASCHILE E’ complicatissimo stilare una ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia per il colpaccio trascinata da Cantagalli e Gardini. Gli azzurrini sfidano la Russia e le big : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei U20 di Volley maschile che si disputeranno in Belgio e Olanda dal 14 al 22 luglio. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool di Kortrijk e affronteranno nell’ordine Francia, Turchia, Russia, Belgio e Polonia: un raggruppamento complicato in cui andranno tenuti soprattutto d’occhio i russi, i polacchi e i francesi ma anche la nuova scuola anatolica e i padroni di casa ...

Beach Volley - Europei 2018 : le coppie dell’Italia ai raggi X : E’ un‘Italia forza tre quella che si presenta all’Europeo in Olanda ma non è sicuramente la migliore versione possibile della squadra italiana quella che si appresta ad affrontare l’avventura continentale. La coppia faro del movimento tricolore, Lupo/Nicolai, campioni in carica, arrivano all’appuntamento più atteso della stagione non al meglio delle sue possibilità a causa dello stop di oltre 100 giorni dovuto ...

Beach Volley - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : E’ tutto pronto in Olanda per l’edizione 2018 del Campionato Europeo di Beach volley. Il torneo si disputa con la vecchia formula dei tornei Grand Slam del World Tour con il round robin (o girone all’italiana) negli otto raggruppamenti preliminari. La prima di ogni girone si qualifica direttamente agli ottavi, la seconda e la terza disputano i sedicesimi, la quarta si classifica al 25mo posto. Si gioca su quattro sedi: The ...

Beach Volley : questi i gironi degli Europei olandesi : UTRECHT , OLANDA, - Si è svolta oggi ad Utrecht in Olanda la cerimonia delle Pool dei Campionati Europei di Beach Volley in programma dal 15 al 22 luglio. Sulla sabbia olandese si sfideranno le ...

Beach Volley – Europei 2018 : tre formazioni azzurre - sorteggiati i gironi : Europei Beach volley: sorteggiati i gironi della rassegna continentale Si sono tenuti oggi a Utrecht i sorteggi dei gironi dei Campionati Europei di Beach volley in programma in Olanda dal 15 al 22 luglio. Sulla sabbia olandese si sfideranno le migliori 64 coppie d’ Europa (32 maschili e femminili divise in 8 pool). Tre le formazioni azzurre, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Marco Caminati ed Enrico Rossi nel maschile e Marta Menegatti con ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Siamo motivati - vendichiamo gli Europei”. Massimo Colaci : “Un nuovo inizio” : L’Italia si sta caricando in vista dell’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) gli azzurri sfideranno la Germania a Kraljevo (Serbia), i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con i vicecampioni d’Europa guidati da Andrea Giani. Umore alto all’interno del nostro gruppo, la Nazionale vuole partire con il piede giusto e le dichiarazioni della vigilia rilasciate alla ...

Volley - Costituita l'Associazione dei Club Europei - giornata storica per la pallavolo femminile : giornata storica per la pallavolo femminile di vertice: si costituisce l'Associazione dei Club Europei, varata la 'Carta di Milano' Il 14 maggio 2018 resterà una data storica nel panorama del Volley ...